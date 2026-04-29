Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 13:57h.

El Real Madrid continúa contratando talento en Sevilla, como sucedió con Darío Pérez

El Betis y Pellegrini: ambición o mejor lo bueno conocido

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Un movimiento cada vez más habitual. Los grandes clubes de España y de Europa no dejan de mirar a la cantera del Betis para encontrar talentos antes de su explosión y si hace unos meses el Real Madrid cerraba el fichaje de Darío Pérez, central de 13 años, ahora repite movimiento con Manu Navarro, atacante bético de 16 años.

Perteneciente al Cadete A del Betis, hombre de confianza para los verdiblancos junto al reconocido Tiago Polo, Manu Navarro ha conseguido anotar esta temporada 23 tantos en 20 encuentros y se había convertido en uno de los jóvenes a seguir en la cantera bética.

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Internacional sub 16 con España, jugó las semifinales en su última Liga Promises hace años y eran muchas las miradas que se centraban en él como un jugador de futuro en el Betis. La situación ahora ha cambiado.

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Tal y como ha adelantado Rodra, periodista de la ESPN, el Real Madrid ha cerrado la incorporación del joven talento en las últimas horas y se espera que, tras acabar la temporada como bético, arranque una nueva etapa en la capital española.

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Este movimiento, como decíamos anteriormente, se ha ido repitiendo en multitud de ocasiones en los últimos meses y no solo con el Real Madrid y con el Betis, sino con otros grandes clubes que acuden al sur para cazar talentos que, de primeras, tienen mayor dificultad para cazar.

Manu Navarro es el último, pero la lista ha ido creciendo mucho últimamente y, a menos que la situación cambie de manera radical, seguirá creciendo en los próximos años.