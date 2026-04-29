Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 13:06h.

Ángel Ortiz, principal ausencia en la sesión

Isco Alarcón no sabe si su lesión tiene cura: "Estoy jugando con medicación"

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El Betis, con Manuel Pellegrini al mando, volvió al trabajo este miércoles en la ciudad deportiva verdiblanca con la mente en la cita de este fin de semana ante el Oviedo. El conjunto bético, bajo la lluvia que amaneció en Sevilla, sigue sumando sesiones en busca de la quinta plaza.

Bajo una contínua llovizna, la plantilla verdiblanca se ejercitó este miércoles con total normalidad en la ciudad deportiva en una sesión en la que no estuvieron ni Marc Bartra, que no podrá más lo que resta de temporada, ni Ángel Ortiz.

El joven lateral derecho no se ejercitó con sus compañeros debido a unas molestias sufridas en la sesión del martes y está a la espera de los resultados de las pruebas médicas realizadas para conocer el alcance exacto de esta nueva posible lesión que, en todo caso, no tendría nada que ver con la sufrida recientemente.

Antony, la cara positiva de la mañana

Más allá de lo deportivo, la sesión nos permitió volver la buena sintonía existente en el grupo, especialmente en Antony, un hombre que tuvo tiempo para bromear con varios de los allí presentes.

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Especialmente llamativo resultó su buen humor con Nelson Deossa y con Rubén Cousillas. El ayudante de Manuel Pellegrini tuvo una pequeña charla amistosa que acabaría con el técnico de por medio, dándole incluso la mano al brasileño en una situación que parecía invitar a pensar en una apuesta entre los presentes.

Desconocemos el contenido de la conversación, pero las imágenes evidencian el excelente ambiente que se vive en un Betis que, a pesar de todo lo ocurrido durante la temporada, continúa con la opción de quedar quinto en LALIGA EA Sports y, si los resultados en Europa ayudan, acceder a la Champions League para la próxima temporada.

Antony lo sabe y su humor lo delata.