Álvaro Borrego 28 ABR 2026 - 21:48h.

El malagueño sopesó incluso colgar las botas y ahora sigue jugando con medicación

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Hay que remontarse a mayo de 2024. Una grave lesión y dos pasos por quirófano dejan a Isco Alarcón más de seis meses alejado de los terrenos de juego. Justo cuando mejor estaba con el Real Betis. Justo en la víspera de la Eurocopa que a la postre acabaría ganando España. Mientras lidia con el silencio, el dolor y la presión, su pareja, la cineasta Sara Sálamo decidió filmarlo desde la intimidad del hogar. Sin entrevistas, sin voces en off, sin épica impostada. Era el primer documental futbolístico de estas características. 'En Silencio' retrata el lado más humano de un deportista de élite en su camino hacia la recuperación física y emocional. Y hoy martes fue emitido en directo por los compañeros de Canal Sur Televisión.

Justo antes de la emisión los dos protagonistas, tanto Isco Alarcón como Sara Sálamo, coincidieron en una entrevista en la que repasan cómo se gestó todo, dejando también algunas pinceladas sobre el momento actual del Real Betis.

Cómo está el jugador: "He estado peor pero también mejor. Siento que estoy saliendo del pozo y nada, contento de poder entrenar con los compañeros, volver a tener minutos en el campo, aunque todavía siento un poco de dolor, pero creo que lo peor ya ha pasado".

Estuvo a punto de retirarse: "Ahora se lleva mejor porque lo ves mucho más cerca, ya voy entrando en dinámica del equipo, ahora es más fácil ser paciente que antes. Cuando me dijeron que no sabía si iba a volver a jugar, los entrenamientos se me han hecho eterno por la incertidumbre de no saber si me iba a recuperar bien o no, pero ahora parece que va la cosa mejor".

Isco Alarcón juega medicado: "Ahora estoy a medias, estoy jugando y entrenando con medicación. He acabado con un ciclo de corticoides y para los partidos suelo jugar con algún tipo de analgésico. No me aseguran que vaya a salir del todo bien o que me vaya a curar, porque todavía hoy no hay nada que regenere un cartílago. Estamos viendo qué opciones me pueden venir para la lesión".

Su calvario con las lesiones: "Hasta hace un año y medio o dos no había tenido problemas con las lesiones y es mala suerte que todas las de ahora hayan sido por contusión. En el fútbol se ve pocas veces. Miro hacia adelante y ojalá el tiempo que me quede me permita seguir disfrutando del fútbol".

¿Con Isco se habría eliminado el Betis? "No lo sabremos nunca. El "y si" no funciona nunca, pero sé que habría dado todo lo que tengo para ayudar al equipo".

¿Jugar la Champions salva la temporada? "Para mí éxito, más que eso, será la sensación de haber cumplido un gran objetivo. Me duele mucho lo que ha pasado en la Europa League. Perder forma parte del fútbol, todos los años pierden miles de equipos y solo gana uno, pero lo que me ha dolido en el alma es la forma de perder. Lo teníamos en casa, con el resultado a favor y que pasara todo lo que pasó es lo que me ha dolido. Ojalá quedar quinto, aspirar a lo mismo y que eso no vuelva a ocurrir".