Lucas Gatti 12 JUN 2026 - 22:57h.

Ander Herrera pone fin a su aventura en Boca con un emotivo vídeo

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Ander Herrera se despidió de Boca con un emotivo vídeo en el campo de juego de La Bombonera, donde jugó un año y medio con la camiseta Azul y Oro. El futbolista le agradeció a los dirigentes y al presidente Juan Román Riquelme por la oportunidad de haber jugado en el club a la espera de conocer su futuro con el Real Zaragoza protagonista de los rumores.

“Hola, bosteros (como se definen a los simpatizantes de Boca). Bueno, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida”, informó el mediocampista de 36 años en un vídeo publicado por el club en sus redes sociales.

Asimismo, el volante agregó “quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. Uno de los sueños que he tenido durante toda mi carrera, haber podido representar a este club, poder usar estos colores” con la voz quebrada, con lágrimas en sus ojos y con su mano derecha en su corazón.

En la misma línea, recalcó su gratitud a los dirigentes boquenses y le deseó lo mejor para lo que viene al nuevo entrenador de Boca, Rodolfo Vasco Arruabarrena, que ocupará el cargo del entrenador saliente, Claudio Úbeda. “Desearles muchísimos éxitos. Será el éxito de todos nosotros, de todos los que queremos a este club”, expresó. Posteriormente, mencionó a su familia: “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer, pues ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida”.

Sobre el final de la cinta audiovisual, el oriundo de Bilbao hizo un repaso sobre su paso por la institución argentina, afirmando que “ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble. He tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida. Espero venir de seguido a la Bombonera, a Argentina. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite, ahí voy a estar, echando una mano para lo que el club me requiera. Gracias por todo y aguante Boca”, cerró.

Ander Herrera se despide tras año y medio en Boca Juniors

Según pudo averiguar ElDesmarque, Herrera no será tenido en cuenta por Arruabarrena. De esta manera, el futbolista decidió de común acuerdo con la dirigencia rescindir su contrato que finalizaba el 31 de diciembre de 2026. Desde su llegada en enero de 2025, pudo disputar apenas 29 partidos de 64 que jugó el Xeneize. Su poco rodaje tuvo mucho que ver con las diferentes lesiones que sufrió durante este año y medio. Eso le imposibilitó tener continuidad y pasó mucho tiempo alejado del verde césped.

A lo largo de su carrera, el Vasco jugó 588 partidos oficiales en Zaragoza, Athletic Club, Manchester United y París Saint-Germain, y fue parte de La Roja en diferentes categorías. Con la camiseta de Boca se dio el gusto de convertir un gol: fue ante Barcelona de Ecuador, por Copa Libertadores.