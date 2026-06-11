Ander Herrera se va de Boca Juniors por una decisión personal: nuevo escenario de futuro

Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 11:01h.

Tenía contrato en vigor hasta diciembre

Lalo Arantegui marca una excepción por un fichaje del Zaragoza: la llave de Adrián Liso

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A la espera del inicio del Mundial, la salsa futbolística la sirven los primeros movimientos del mercado de fichajes. Los clubes nacionales cocinan incorporaciones y salidas siendo conscientes de las dificultades que puede plantear la cita mundialista por objetivos codiciados. Aunque este jueves, la noticia está en el otro lado del charco y la protagoniza Ander Herrera.

El centrocampista bilbaíno cumplió su sueño en el mercado invernal del pasado 2025 y aterrizó en el gigante argentino Boca Juniors. En La Bombonera, Ander Herrera ha vivido luces y sombras, con grandes triunfos como el Superclásico contra River Plate o momentos difíciles a razón de las lesiones.

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Y cuando se cumple un año y medio de su llegada al suelo albiceleste, el futbolista decide poner fin a su aventura. El periodista César Luis Merlo, experto en materia de fichajes, avanza en exclusiva las razones de Ander Herrera para abandonar Boca Juniors.

Nuevo escenario de futuro para Ander Herrera

El mediocentro, a las puertas de los 37 años, tenía contrato en vigor en Argentina hasta el 31 de diciembre. Seis meses antes de finalizar su vinculación con Boca Juniors, y según la citada fuente, Ander Herrera decide marcharse por una decisión personal: "Ander Herrera deja de ser jugador de Boca Juniors. Estoy en condiciones de confirmarlo. Es de común acuerdo, en muy buenos términos... no hay más de Ander Herrera en Boca. Es una decisión que llega impulsada por el propio futbolista. Está 100% confirmado independientemente de que no sé cuando será oficial esto".

Con esta decisión se abre un nuevo escenario de futuro para Ander Herrera. Aún se desconocen los planes deportivos del centrocampista, pero cabe recordar que antes de decantarse por Boca Juniors, estuvo cerca de regresar al Real Zaragoza. No parece una opción factible tras aquel invierno de 2025 que desgastó a todas las partes. Habrá que esperar para conocer el siguiente paso de un futbolista con un currículum envidiable.