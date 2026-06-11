El Athletic y Alejandro Rego ultiman detalles ante las tentaciones del mercado de fichajes

Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 10:13h.

El centrocampista recibe llamadas en LALIGA EA Sports

El Athletic resuelve la incógnita de Edin Terzic con dos grandes perlas: "Él es consciente"

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El Athletic Club avanza en su planificación veraniega a la espera de Edin Terzic. Tras el balance del pasado curso de Jon Uriarte y Mikel González, el club bilbaíno ha arrojado algunas pistas de lo que será su mercado de fichajes. El técnico alemán está tomando partido en decisiones importantes que afectan a la primera plantilla, aunque otras operaciones ya parecían claras antes de su fichaje. Una de ellas la encarna Alejandro Rego.

El joven centrocampista bilbaíno ha vivido un curso con muchas oportunidades a razón de las lesiones y los problemas que ha sufrido la medular de Ernesto Valverde. A sus 23 años, su contrato expiraba el próximo día 30 de junio, aunque las partes contaban con una opción automática de ampliarlo.

No obstante, según avanza el Diario AS, en las últimas semanas, club y jugador han renegociado algunas condiciones del futuro contrato. La razón, además de su protagonismo en el terreno de juego, parece estar motivaba por el propio mercado de fichajes.

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El Athletic y Alejandro Rego ultiman detalles ante las tentaciones del mercado

El futbolista, de aniversario este jueves, ha llamado la atención de varios conjuntos españoles en los últimos meses. De hecho, la citada fuente desliza el interés de equipos de LALIGA EA Sports que disputarán la próxima temporada competiciones europeas. Pese a recibir propuestas económicas superiores a la rojiblanca, el deseo de Alejandro Rego siempre ha pasado por San Mamés.

La firmeza del joven jugador ante las tentaciones del mercado de fichajes es bien valorada en Ibaigane y se confía en anunciar próximamente la renovación del mediocentro. Las condiciones que se están renegociando entre las partes atienden a las variables del propio contrato. Rego tendrá el regalo de cumpleaños que desea y ese no es otro que seguir ligado a su querido Athletic Club por varias temporadas.