Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 16:44h.

El técnico de Menden está al tanto de la situación de cada cedido

Palo y aviso al Athletic Club por su política de mercado: "No solo cuando le interesa"

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Dos horas de comparecencia dan para mucho y si no que se lo digan a Jon Uriarte y Mikel González. La sala de prensa de San Mamés fue testigo una campaña más del balance deportivo del presidente y Director General de Fútbol. Un sinfín de asuntos se trataron ante los medios de comunicación presente, con gran cuota de protagonismo para Edin Terzic.

A la espera de su desembarco definitivo en el Athletic Club, el técnico germano avanza en la pretemporada y planificación rojiblanca desde la distancia. Mano a mano con el citado Mikel González, el nuevo entrenador de los leones acumula semanas interviniendo en decisiones importantes.

Entre las que más interés generan está el futuro de los cedidos que han rendido a buen nivel lejos de Bilbao. En este asunto, Peio Canales acapara todos los focos y su presencia en la primera plantilla del Athletic está prácticamente garantizada, aunque la entidad rojiblanca ha avanzado la resolución de las incógnitas que encarnan dos de sus grandes perlas. Y entre ellas no estaba el mediocentro de Barrika.

El Athletic resuelve la incógnita de Edin Terzic con dos grandes perlas

Al ser cuestionados por posibles errores de mercado en el pasado invierno, cuando el Athletic pudo cortar alguna cesión y así reforzar su centro del campo, los dirigentes no dudaron: "Las carencias del equipo han sido generales, no es cuestión de una posición en concreto". Eso sí, el buen rendimiento de los cedidos sí se tiene en cuenta para el próximo curso.

El líder de la parcela deportiva bilbaína avanzó los planes de Edin Terzic con dos grandes perlas de la casa. El primer caso que se abordó fue el de Manex Lozano, enfocado en su recuperación y con un plan trazado en Lezama: "Hasta noviembre no creemos que pueda volver a jugar. Es un talento enorme que tenemos. Queremos ser cautos con él y no cargarle una mochila de peso. Es un proyecto a largo plazo del club. Que cure bien la rodilla y empezará en el Bilbao Athletic".

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A renglón seguido llegó el turno de Beñat Gerenabarrena. El centrocampista, inmerso en los playoffs de ascenso a LALIGA EA Sports, es del gusto de Edin Terzic y podría jugar el próximo curso en San Mamés: "Un jugador como Gere siempre va a tener encaje en cualquier proyecto. Es el ejemplo claro de lo que alguien quiere. Tiene un amor hacia el club increíble. Seguimos trabajando con Edin. Conoce a todos y es consciente de lo que es Beñat".