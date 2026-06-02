Edin Terzic ajusta su plan veraniego a dos necesidades en el Athletic: adaptación y mercado

Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 12:37h.

El técnico de Menden vivirá unas primeras semanas de mucho ajetreo

Athletic y Real Sociedad coinciden por un fichaje de futuro desde Éibar

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En Bilbao esperan con los brazos abiertos a Edin Terzic. La apuesta de Jon Uriarte y Mikel González para sustituir a Ernesto Valverde continúa trabajando desde la distancia en la próxima temporada. Y lo cierto es que el nuevo entrenador del Athletic Club aterrizará con muchas tareas por realizar y múltiples casos por resolver.

Tras un curso muy irregular con luces y muchas sombras, el equipo rojiblanco, en año de Mundial, afrontará un verano importante. El preparador de Menden comienza a perfilar el calendario, y como avanza El Correo, ajusta su plan estival a dos claras necesidades.

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Edin Terzic ajusta su plan veraniego a dos necesidades en el Athletic

Entre las primeras peticiones del técnico germano destacaba el amplio número de encuentros de preparación que pretende disputar. Una pretemporada cargada de partidos para analizar al detalle a sus nuevos jugadores, pero que también va acompañada de una ubicación que potenciará dicho estudio en el día a día.

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La citada fuente apunta a Bilbao, y concretamente a Lezama, como el centro de operaciones elegido por Edin Terzic en su primer verano como león. Una decisión que va en la línea de pretemporadas anteriores, pero que responde a dos claras necesidades.

La primera es la adaptación del propio entrenador. El alemán quiere conocer de primera mano todo lo que rodea a la excelentes instalaciones rojiblancas, todo un centro de alto rendimiento al que quiere integrarse lo más rápido posible. Más allá del propio complejo deportivo, Edin Terzic también desea conocer a los trabajadores del club, hecho que se complicaría con los stages veraniegos que tienden a protagonizar los clubes de LALIGA.

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La otra necesidad atiende al mercado de fichajes. Edin Terzic comenzará la pretemporada bilbaína con una plantilla muy larga y que deberá reducir a base de decisiones. Los viajes al extranjero con tantos futbolistas en nómina limitarían el campo de visión del entrenador. Además, el grueso de los amistosos apuntan a disputarse por los alrededores de Bilbao. Será un verano clave para muchos futbolistas que se juegan un puesto en el primer equipo.