Fernando Soriano cocina el puzle de la retaguardia del Deportivo: una salida y un fichaje

Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 10:11h.

El director deportivo protagonizará un mercado de mucho movimiento

Fernando Soriano ejecuta su estrategia de mercado ante cambios imprevistos en el Deportivo

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El Deportivo de La Coruña no se volverá loco en el mercado de fichajes veraniego, pero sí espera acometer entre siete y ocho refuerzos. El propio Antonio Hidalgo ya confesó públicamente que la plantilla herculina tiene buena base para afrontar LALIGA EA Sports, pero evidentemente también tiene su punto de mejora. En ello trabaja un Fernando Soriano que pone el foco en la retaguardia.

Los focos tienden a ponerse en el centro del campo y el ataque, pero el director deportivo está tomando decisiones en zonas iniciales del terreno de juego. No es sencillo, pues Fernando Soriano debe completar un puzle con hasta cuatro piezas.

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Según avanza el Diario AS, el Deportivo tiene decidido realizar un par de cambios en la portería para la temporada 2026/27. Así lo explican hasta tres decisiones tomadas en los últimos días con el mercado de fondo.

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Fernando Soriano cocina el puzle de la retaguardia del Deportivo

En la pasada ventana invernal, Álvaro Ferllo pudo fichar finalmente por la entidad coruñesa y Antonio Hidalgo apostó por concederle la titularidad. El portero de Arnedo cayó de pie en Riazor y acabó siendo importante en el ascenso a Primera División. Su continuidad está garantizada, al igual que la de Germán Parreño.

La citada fuente confirma el plan deportivista con el portero ilicitano, y pese a su suplencia en el segundo tramo del curso, continuará bajo los palos de Riazor. Una suerte que no correrá Eric Puerto, pues el club ha decidido buscarle una salida e invertir su ficha en un futuro fichaje.

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El Deportivo está dispuesto a aumentar la competencia bajo palos entre Ferllo y Parreño con un portero de nivel. Fernando Soriano y su equipo de trabajo ya rastrean el mercado en busca de un guardameta importante para aportar un plus a esta posición. El rendimiento de Ferllo en Primera con el Sevilla FC estuvo muy lejos de sus actuaciones en la categoría de plata. Un análisis que puede invitar a elevar el nivel.