Isco Alarcón renuncia a parte de sus vacaciones para seguir un plan con el Betis

Álvaro Borrego 02 JUN 2026 - 11:17h.

El mediapunta se entrenará esta semana junto a un readaptador del club en la Ciudad Deportiva Luis del Sol

Isco Alarcón quiere ser líder del Betis en la Champions: "Tengo cuerda para rato"

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Isco Alarcón tiene entre ceja y ceja estar en plenitud de condiciones para el inicio de la temporada 2026/27, en la que el Real Betis regresará a la Champions League 21 años después. El mediapunta malagueño seguirá un plan específico junto a los servicios médicos de la entidad para ganar ritmo, minimizar lo máximo posible el dolor que aún persiste y sumar confianza de cara al regreso a los entrenamientos. Según apuntaban los compañeros de ABC el futbolista se entrenará durante toda esta semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol junto a un readaptador del club, con el propósito de competir como uno más en el inicio de la próxima campaña.

Isco Alarcón, después de estar una semana atendiendo a diferentes compromisos, acudió este lunes a las instalaciones del club para continuar un plan específico de trabajo guiado, repitiendo la fórmula que usó Ángel Ortiz la semana pasada. El deseo es que siga encontrando mejores sensaciones en el plano físico pero también con balón.

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Isco Alarcón, con "cuerda para rato"

Su objetivo para la próxima campaña, que el dolor desaparezca: 45 minutos: "Termina la temporada mucho mejor que la empecé y mucho peor de lo que me gustaría. Ahora toca un proceso que tengo que ir paso a paso, intentar coger buenas sensaciones, recuperar ritmo, intentar que se me vaya el dolor y ojalá poder volver la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor que es lo más importante", expresaba en una entrevista reciente.

Hay imágenes, como esas lágrimas de Isco Alarcón tras la cita ante el Elche, que pudieron encender alguna alarma, pero cuando el capitán asegura tener "cuerda para rato", se olvida todo. El astro verdiblanco dejó claro en su última comparecencia que quiere ser el líder bético en la Champions League... y ganar títulos con esta camiseta. "Todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes", comienza diciendo el mediapunta sin dejar espacio a la duda.