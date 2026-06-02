Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 10:53h.

El técnico estadounidense habla también de su futuro

Athletic y Real Sociedad coinciden por un fichaje de futuro desde Éibar

Compartir







Pellegrino Matarazzo disfruta de unos días de desconexión tras dibujar el plan de mercado de la Real Sociedad en el próximo verano. Codo a codo con Erik Bretos, el carismático entrenador perfila las necesidades de la primera plantilla con dos posiciones a reforzar, a expensas de las salidas. Pese al frenético ritmo de competición al que ha debido hacer frente desde su llegada a San Sebastián, el estadounidense quiere más.

Rino cerró el curso con un título soñado en el Estadio La Cartuja y una primera experiencia en LALIGA EA Sports muy condicionada al final por la conquista copera. Consciente del potencial de su equipo, el técnico txuri urdin ya perfila su próximo objetivo.

PUEDE INTERESARTE Fernando Soriano cocina el puzle de la retaguardia del Deportivo: una salida y un fichaje

Pellegrino Matarazzo y su próximo objetivo en la Real Sociedad

En una entrevista concedida al medio Men In Blazers, el entrenador de la Real Sociedad fue cuestionado por asuntos deportivos como el de su futuro. La selección de Estados Unidos aún no le llama: "Estoy contento en el trabajo diario de Zubieta. Estoy feliz donde estoy en la Real Sociedad y quiero continuar mejorando a nivel individual sacando la mejor versión de mí mismo".

PUEDE INTERESARTE El Oviedo acude al mercado de Primera por dos fichajes para una posición concreta

Fue entonces cuando Matarazzo demostró su ambición en Anoeta. Gracias al triunfo copero, la Real disputará la próxima edición de la UEFA Europa League. El técnico se confiesa con una divertida anécdota en Sevilla: "Mi viaje no ha terminado todavía. Después de ganar la final de Copa lo primero que pregunté fue: ¿Dónde se disputa la final de la Europa League la próxima temporada?. En realidad se juega en Frankfurt, que está a una hora de mi casa, así que aquí seguimos disfrutando el momento, pero avanzando en ello".

Por último, el preparador estadounidense mostró su lado más personal: "Cuando vuelvo a casa y aterrizo en Nueva Jersey y voy en coche a Fair Lawn paso por un gran edificio que tiene una gran señal y un lema de Reagan: América es demasiado grande para pequeños sueños. Y yo lo siento así, ese lema es parte de quién soy".