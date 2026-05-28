Erik Bretos afronta el primer gran debate de mercado de la Real Sociedad: cuatro candidatos

Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 10:03h.

El director deportivo marca en rojo una posición de la retaguardia

La Real Sociedad cambia su opinión por Álex Remiro: alternativa y precio fijado

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La Real Sociedad disfruta de sus merecidas vacaciones de verano tras un curso que pasará a la historia. La conquista de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja acapara todas las luces, pero el equipo de Pellegrino Matarazzo también ha demostrado tener sombras. Llega el momento de Erik Bretos, quien busca los retoques necesarios que demanda la plantilla, pero también afronta un gran debate que afecta a la operación salida.

El Director de Fútbol txuri urdin vivirá un mercado veraniego de mucho movimiento. De nuevo con los dos primeros equipos en el fútbol profesional, Erik Bretos ve como sus tareas de mercado aumentan. En el caso del cuadro que dirige Matarazzo, el líder de la parcela deportiva debe encontrar una solución para una posición concreta de la retaguardia.

Erik Bretos afronta el primer gran debate de mercado de la Real Sociedad

Hablamos del lateral izquierdo. En esta posición, la Real Sociedad cuenta con hasta cuatro candidatos: dos del primer equipo, uno que regresa tras cesión y otro del Sanse. Ante esta situación, El Diario Vasco arroja detalles importantes de la situación de cada uno de los futbolistas sobre los que Erik Bretos deberá decidir pronto.

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El único que tiene su plaza confirma es Sergio Gómez. Reconvertido a lateral, el futbolista de Badalona es uno de los favoritos de Pellegrino Matarazzo y no parece que su rol sufra alteraciones en el mercado de verano.

Las dudas comienzan con Aihen Muñoz. Con un rol muy secundario en el pasado curso y a las puertas de entrar en su último año de contrato, el futbolista de Etxauri no tiene confirmada su continuidad en la Real Sociedad. Una situación que no es nueva para él, pero que en esta ocasión sí está a debate en la parcela deportiva.

La inversión realizada por Javi López, que volverá con muchos minutos en la mochila desde Oviedo, apunta a ser importante en la decisión final. Entre estos dos activos está el primer gran debate txuri urdin del mercado, pero no hay que obviar la cuarta candidatura que encarna Jon Balda, en el que hay puestas muchas esperanzas. Seguir en el Sanse como capitán, una cesión o por qué no una oportunidad con Matarazzo. Erik Bretos tiene trabajo.