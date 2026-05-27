Basilio García Sevilla, 27 MAY 2026 - 19:59h.

Cambian radicalmente las condiciones del acuerdo vinculante de hace dos semanas

El mate pastor de Sergio Ramos

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Ni al 31 de mayo, ni al 28. El Sevilla FC no va a pasar a ser propiedad de Sergio Ramos y el grupo, difuso, que le ha acompañado en el proceso durante los últimos meses, salvo cambio radical en las negociaciones. La parte vendedora habría dado por rotas la operación tras la reunión de este miércoles, en la que el camero ha roto el acuerdo que se había alcanzado hace dos semanas para presentar una nueva propuesta con un valor muchísimo menor.

Según ha podido conocer ElDesmarque, la cifra se ha reducido drásticamente, incluso de las cantidades filtradas inicialmente, y también unas condiciones que los accionistas consideran inaceptables. El acuerdo inicial, cuando se firmó la LOI, ascendía a un montante de 440 millones de euros por el 85% del capital social de la entidad, de los que 80 iban destinados a una ampliación de capital, 290 a los accionistas, y el resto a pagar una deuda neta estimada en unos 70 millones de euros. Era, sin duda, la oferta más alta.

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Hace dos semanas, en las reuniones maratonianas que se produjeron en el Hotel Sevilla Center, se acordó el pago al contado de este precio, pero la siguiente semana se le concedió un aplazamiento del pago, y además se asumirían las pérdidas que se produjeran hasta la firma definitiva de la compra. Sergio Ramos no puso impedimentos y, hasta este martes, afirmó que aportaría las garantías de pago y la operación se haría, pese a las dudas existentes.

El cambio de parecer

Este miércoles, Sergio Ramos ha acudido con un actor nuevo a la negociación. Five Eleven Capital, presente por medio de Martín Ink en las últimas negociaciones presenciales, no aparece, aunque el camero afirma que sigue en la operación pero en otro rol de asesor. En su lugar está Roberto Álvarez, prestigioso abogado asturiano experto en materia deportiva, que acude en representación de la familia mexicana que ahora lideraría el proyecto junto a Ramos.

Y cambian las condiciones radicalmente. Proponen una operación de 220 millones, de los cuales 120 serían para acometer una ampliación de capital, necesaria y urgente, con la que empezarían controlando el 42% del club, para después pagar el 18% restante a los accionistas por 100 millones de euros. Con ese 60%, controlaría el club sin problemas y las acciones restantes perderían todo su valor, por lo que la parte vendedora quedaría prácticamente en fuera de juego. Además, no especifica qué paquete iba a comprar, sino que la idea era hacer una oferta pública para que se acogiera el que quisiera.

El futuro

La parte vendedora daría el acuerdo como roto de manera unilateral. La oferta, por ejemplo, es inferior a la que presentó el grupo de Antonio Lappí y Fede Quintero, y que ni siquiera fue atendida por las familias representadas en el consejo de administración, recibiendo respuesta, negativa, solo de José María del Nido Benavente.

Con todo, la sensación es la de haber perdido cinco meses de negociación y haber dejado a mucha gente fuera. Sin embargo, ya hay inversores, desconfiados de la propuesta de Ramos y compañía, que habrían tocado a la puerta para reactivar su interés. Con la ampliación de capital como condición sine qua non, toca trabajar en una nueva propuesta y a contrarreloj.