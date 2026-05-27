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En directo, Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla, reunidos de nuevo en la capital hispalense

Sergio Ramos llega a la reunión
Sergio Ramos, a su llegada al Hotel Sevilla Center. Kiko Hurtado
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Nueva jornada de reuniones en torno a la venta del Sevilla FC. Este miércoles, a apenas cuatro días de que expire el periodo de exclusividad, Sergio Ramos, Five Eleven Capital y los grandes paquetes accionariales vuelven a reunirse en el Hotel Sevilla Center, en la Avenida de la Buhaira y muy cerca del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para desbloquear la operación.

En ElDesmarque, te lo contamos todo en directo.

Julio Senn, abogado de Sergio Ramos, ya está en el hotel de la reunión

¡Sergio Ramos ya está en el Hotel Sevilla Center!

¡Bienvenidos!

Este miércoles se decide el futuro del Sevilla FC en el Hotel Sevilla Center. En ElDesmarque os contamos toda la última hora.

Sergio Ramos, junto a Jesús Navas
Sergio Ramos, junto a Jesús Navas. Europa Press
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