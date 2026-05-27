Julio Senn, abogado de Sergio Ramos, ya está en el hotel de la reunión

Al minuto
En directo, Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla, reunidos de nuevo en la capital hispalense
El Hotel Sevilla Center vuelve a ser el escenario de la reunión
La planificación deportiva, en juego tras el ‘frenazo’ en el acuerdo de venta con Sergio Ramos
Nueva jornada de reuniones en torno a la venta del Sevilla FC. Este miércoles, a apenas cuatro días de que expire el periodo de exclusividad, Sergio Ramos, Five Eleven Capital y los grandes paquetes accionariales vuelven a reunirse en el Hotel Sevilla Center, en la Avenida de la Buhaira y muy cerca del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para desbloquear la operación.
En ElDesmarque, te lo contamos todo en directo.