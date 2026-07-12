Las lágrimas de Nyland con su familia tras pasar de héroe a villano con Noruega

Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 02:32h.

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La gran historia de Noruega en el Mundial 2026, alcanzando por primera vez los cuartos de final en una Copa del Mundo, cayó en esta ronda por la derrota por 1-2 ante Inglaterra en la prórroga del choque disputado en Miami. Un encuentro con mucha polémica y quejas de los noruegos por el primer tanto de Jude Bellingham en el que Orjan Nyland quedó señalado en el segundo del madridista, provocando las lágrimas del ya exportero del Sevilla junto a su familia y compañeros.

El meta nórdico había sido la estrella junto a Erling Haaland en el duelo de octavos de final frente a Brasil con una serie de paradas salvadoras incluyendo un penalti detenido a Bruno Guimaraes para lograr la campanada. Esto llegó después de una dura temporada como suplente en el Sevilla por detrás de Vlachodimos que no le impidió llegar al Mundial como el titular de Solbakken tras haber sido clave en la clasificación.

Orjan Nyland, ya como agente libre tras haber finalizado su contrato como sevillista el pasado 30 de junio, se estaba reivindicando durante el campeonato en busca del último gran contrato de su carrera a los 35 años. Su actuación estaba siendo impoluta, incluyendo ya el duelo ante Inglaterra en el que sacó varias acciones de mérito, pero falló al no lograr atrapar un disparo lejano de Morgan Rogers y permitiendo que Jude Bellingham anotara el 1-2 definitivo que condenaba al equipo escandinavo.

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Las lágrimas de Orjan Nyland tras el Noruega-Inglaterra

Por todo ello, tras acabar el encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, el guardameta no pudo aguantar las lágrimas primero junto a sus compañeros y cuerpo técnico, que intentaban calmarle sin éxito. Después se acercó a la grada a la zona donde se encontraba su mujer e hijos y a ellos se abrazó también llorando tras poner fin a la gran aventura de Noruega en la que este fallo no resta su importancia.