Pablo Sánchez 06 JUL 2026 - 08:59h.

Nyland, héroe de Noruega: paradón descomunal para sellar la clasificación en el descuento

Fue mano derecha de Víctor Orta en la dirección deportiva

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El encuentro de octavos de final del Mundial entre Brasil y Noruega, que terminó con triunfo nórdico, dejó grandes protagonistas sobre el terreno de juego. Dos de ellos fueron Erling Haaland y Orjan Nyland. El delantero del Manchester City anotó un doblete histórico para hacer soñar a su gente. El exportero del Sevilla, por su parte, protagonizó un recital de paradas con penalti incluido que sacaron de quicio al equipo carioca.

Nyland disfrutó de lo lindo frente a Brasil. Sostuvo a su selección bajo palos en los momentos más complicados para estar entre las ocho mejores selecciones del mundo. Su alegría es mayor si cabe al analizar el contexto en el que llegó el meta al torneo. Entre molestias físicas y su ausencia de minutos con el Sevilla ante el buen hacer de Vlachodimos, incluso estuvo en peligro su presencia en el torneo. Ahora, sin equipo tras salir del Sánchez-Pizjuán, comienza a acapar miradas en el mercado merced a sus grandes actuaciones.

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Gaby Ruiz y su alegría por Nyland

El último año de Nyland en el Sevilla no ha sido sencillo. Quedó relegado al ostracismo con Matías Almeyda y eso le pasó factura. Sin embargo, se está reivindicando de lo lindo. El sevillismo en general se alegra del buen momento que atraviesa con Noruega y no de los que lo mostró públicamente fue Gaby Ruiz. Durante su etapa en el Sevilla fue mano derecha de Víctor Orta en la dirección deportiva el verano que el portero nórdico llegó a la capital hispalense.

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Durante la retransmisión del partido en DAZN, elogió a Nyland y se alegró del buen hacer de un jugador que, más allá de sus minutos o su rendimiento, demostró una gran profesionalidad como rojiblanco. "Me alegro mucho sabiendo lo mal que lo ha pasado", fueron sus palabras durante el Brasil - Noruega.