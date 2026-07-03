Los nueve canteranos que realizarán la pretemporada con García Plaza en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 13:22h.

Alberto Flores, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra también se mantienen

La idea del Sevilla con el cotizado Nico Guillén

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El Sevilla ha anunciado este viernes la lista de jugadores canteranos que realizarán la pretemporada con el primer equipo. García Plaza llama a nueve jóvenes, además de varios hombres consagrados en la plantilla como Oso, que bien podría salir, o Manu Bueno.

Así lo ha anunciado el Sevilla:

"El Sevilla FC de la temporada 2026-2027 echará a andar este fin de semana con los habituales reconocimientos médicos y los primeros trabajos, ya el lunes, sobre el césped de las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Así arrancará el plantel de Luis García Plaza, quien ha citado a un total de nueve jugadores de los escalafones inferiores blanquirrojos para iniciar el trabajo.

Por líneas, estarán los guardametas Rafa Romero, Loren Luchino y Sergio Recio, así como el central Iker Muñoz. En el centro del campo, Nico Guillén y Edu Altozano, además de los extremos Manuel Ángel y Jesús Cruz y del delantero Ibra Sow. Todos ellos estaban, al cierre de la pasada campaña, en dinámica del Sevilla Atlético.

A estos nueve jugadores hay que sumarle a Alberto Flores, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra, que no tenían dorsal del primer equipo en la campaña pasada pero que estaban ya integrados plenamente en la plantilla.