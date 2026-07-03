Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 12:34h.

Los italianos también estarían interesados en Juanlu Sánchez

La Fiorentina se interesa por Oso, que no saldrá del Sevilla a cualquier precio

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Son muchas las historias, llamadas y negociaciones que aún quedan por contar, pero a nadie se le escapa que el Sevilla necesita acelerar varias salidas no solo para contratar a nuevos jugadores, sino también para inscribir a los que ya ha cerrado. Es por ello que en las últimas horas han aparecido varias operaciones en el horizonte y en la Fiore, aprovechando la circunstancia, parecen dispuestos a acometer hasta dos incorporaciones en el Sánchez-Pizjuán.

Porque como cuenta el diario italiano La Nazione, la Fiorentina estaría interesada en la contratación tanto de Oso como de Juanlu Sánchez, futbolista que ya estuvo cerca de marcharse a la Serie A la pasada temporada.

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Según la citada fuente, el club viola lleva meses siguiendo a ambos jugadores e incluso se atreven a hablar de una propuesta superior a los diez millones de euros por Oso, jugador al que sí ponen precio en dicho medio.

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Por Juanlu Sánchez no detallan mucho más allá del interés, pero cabe recordar que el Sevilla el pasado año rechazó varias ofertas de interés del Nápoles y es posible que este curso no quiera que el lateral diestro salga por menos de 15 millones.

El 'negocio' de Oso

Con Oso las cifras son semejantes. El Sevilla sabe que el jugador ha explotado ahora, que su nombre está en boca de todos y que, por si fuese poco, su contrato finaliza en apenas un año, por lo que parece que el momento de cerrar el negocio por él es ahora.

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Su cláusula asciende a los 20 millones, cifra a la que será imposible llegar si no hay renovación previa, por lo que todo apunta a que el lateral sevillista deberá traer una oferta cercana a los 15 millones de euros para poder abandonar el Sánchez-Pizjuán.

Si el Sevilla finalmente cerrase las salidas de Oso, Juanlu y Akor Adams por 15 millones cada una, recogería un importante pellizco que, aunque no le devolvería a la normalidad, si le permitiría ser algo más optimista en este mercado veraniego.