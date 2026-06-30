La Fiorentina se interesa por Oso, que no saldrá del Sevilla a cualquier precio

Álvaro Borrego 30 JUN 2026 - 10:46h.

Los italianos habrían mandado una primera propuesta, considerada insuficiente por el Sevilla

2027, un horizonte positivo para la renovación del Sevilla FC

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El Sevilla FC necesita de manera imperiosa plusvalías para desbloquear una situación que se asemeja mucho a la del verano pasado, con el club maniatado por las dificultades para inscribir sus nuevos refuerzos. Ese ese el primer deber pendiente de José Ignacio Navarro, con el propósito de concretar algunas ventas que brinden un poco de oxígeno a las maltrechas cuentas de la entidad. En todo este escenario vuelve a emerger con fuerza la figura de los canteranos, siendo estos casi los únicos que a día de hoy pueden ofrecerle algo de rédito económico a la entidad. En esas ha surgido en las últimas horas el interés de la Fiorentina por Joaquín Martínez Gauna, también conocido como Oso, sumándose el citado deseo al de otros clubes como Estrasburgo, Newcastle o Real Sociedad.

Según avanzaba el compañero Matteo Moretto la Fiorentina habría sido el último equipo en notificar su deseo de firmar en propiedad al lateral hispano argentino y habrían presentado una primera propuesta, de momento muy alejada de las pretensiones del conjunto sevillista. El Sevilla FC todavía se encuentra negociando los detalles de su nuevo contrato, donde irá incluida una sustancial mejora de sus emolumentos, pero todavía faltan aristas por pulir. Los compañeros de ABC arrojan algo más de luz al asunto y recuerdan que el canterano posee una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, considerando el club esta una cantidad aproximada a la cuantía por la que estarían dispuestos a dejar marchar a Oso.

A sus 22 años y 1.83 metros de altura, el canterano es considerado un jugador muy polivalente, que se desenvuelve bien en labores defensivas, pero que tiene soltura y desparpajo a la hora de lanzarse al ataque. Algo que demuestran sus dos goles y tres asistencias en 21 partidos de LALIGA EA SPORTS. Por su parte Oso no descarta ningún escenario y si llega alguna propuesta que mejore considerablemente sus condiciones estará abierto a estudiarla.