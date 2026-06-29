Álvaro Borrego 29 JUN 2026 - 13:51h.

La Federación solicita una comparecencia pública, una hoja de ruta auditable, claridad en la venta de acciones y soluciones respecto a la viabilidad económica

2027, un horizonte positivo para la renovación del Sevilla FC

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La Federación de Peñas Sevillistas sigue siendo uno de los colectivos más activos en la búsqueda de revertir la situación actual del club, sumida en una gravísima crisis social, deportiva y económica. Si hace unos días encabezaban la multitudinaria protesta contra el consejo de administración del Sevilla FC, ahora siguen su hoja de ruta con nuevas propuestas a los máximos accionistas, con el propósito de que ofrezcan transparencia al sevillismo y aúnen fuerzas para esbozar un plan de viabilidad para revertir la crisis "en todos los ámbitos".

A través de un comunicado, la Federación de Peñas ha vuelto a dirigirse a los máximos accionistas para solicitar varios asuntos, como una comparecencia pública, una hoja de ruta auditable, claridad en la venta de acciones y soluciones respecto a la viabilidad económica.

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La carta de la Federación de Peñas a los accionistas del Sevilla

Carta abierta de la Federación de Peñas Sevillistas a los máximos accionistas del Sevilla F.C. A la atención de los máximos accionistas del Sevilla Fútbol Club:

La Federación de Peñas Sevillistas, como órgano de representación más fiel de la entidad, sus peñas, emite la presente declaración institucional ante el estado de absoluta alarma que sufre nuestro club. Nos dirigimos a ustedes no solo con la formalidad que requiere el cargo que ostentan, sino con la firmeza combativa de una afición que se niega a presenciar en silencio la degradación de una institución centenaria.

La deriva deportiva, institucional y económica a la que han conducido al Sevilla Fútbol Club es ya insostenible y exige responsabilidades inmediatas. La gestión actual carece de rumbo, transparencia y respeto hacia la masa social. El sevillismo no va a tolerar más el inmovilismo ni la opacidad que hunden nuestro prestigio. En defensa legítima de nuestro escudo, exigimos de manera formal, inflexible y con carácter de urgencia:

Comparecencia institucional urgente: convoquen de inmediato un acto público para dar explicaciones directas ante los medios de comunicación y los aficionados.

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Hoja de ruta auditable: presenten de forma transparente el plan estratégico a corto plazo para revertir la crisis en todos los ámbitos.

Soluciones de viabilidad económica: detallen el plan financiero real para rescatar a la entidad sin comprometer el patrimonio del club.

Claridad en la venta de acciones: informen con absoluta claridad sobre la existencia de posibles compradores, los plazos de negociación y los inversores interesados.