Álvaro Borrego 27 JUN 2026 - 16:41h.

El delantero nigeriano asegura no haber hablado con su agente y no estar pensando en una posible salida este verano

Los movimientos del Sevilla en la delantera

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Akor Adams se ve en el Sevilla FC la próxima temporada. A pesar de los rumores que lo vinculan con una posible venta este verano, el delantero nigeriano ha querido desmarcarse de todas esas filtraciones asegurando que no se toma "en serio" este tipo de cosas y que no está "pensando en rumores de traspaso", manteniéndose enfocado en ir un paso más allá la próxima campaña, con el deseo de jugar algún día competiciones europeas con la elástica rojiblanca.

Lo cierto es que si hace unos meses, antes de la Copa de África, alguien hubiese señalado a Akor Adams como uno de los principales atractivos del mercado de fichajes del Sevilla, muchos le habrían señalado por loco, pero el atacante nigeriano, tras un notable final de temporada, se ha ganado el interés de muchos clubes en Europa y, de momento, una primera oferta insuficiente llegada desde Italia. En las últimas horas ha sido vinculado con un supuesto interés del Venezia, pero la oferta habría sido insuficiente.

Mientras tanto, Akor Adams se desmarca de todo ese tipo de informaciones: "Es normal que durante este periodo haya rumores de movimientos de transferencias para un montón de jugadores y no sólo míos. Estoy contento de que mi trabajo sea reconocido pero no hay nada. No he hablado con mi agente y no me tomo muy en serio estas cosas porque ahora mismo es tiempo para relajarme y recargar las pilas para la próxima temporada", señalaba el ariete en declaraciones para Footy África.

El delantero nigeriano se muestra centrado en el Sevilla FC y quiere lograr grandes cotas la próxima campaña: "No logramos nuestros objetivos la pasada temporada así que el foco lo tenemos puesto ahora en ver cómo podemos desafiar los puestos europeos en la próxima. Ese es el objetivo y no estoy pendiente ni estoy pensando en esos rumores de traspaso".