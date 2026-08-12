Lamine Yamal repite macrofiesta para celebrar su cumpleaños: espectacular finca y cientos de invitados

Fran Duarte Madrid, 12 AGO 2026 - 10:23h.

ElDesmarque estuvo en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal y te contamos todos los detalles de los invitados y la espectacular finca en la que se celebró

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A pesar de que el cumpleaños de Lamine Yamal fue hace un mes, el futbolista no ha querido perder la oportunidad de celebrarlo ahora como reciente campeón del mundo. El de Rocafonda aprovechó su último día de vacaciones para celebrar una macrofiesta con más de un centenar de invitados en la Finca Mas de Sant Lleí antes de incorporarse este miércoles a los entrenamientos del FC Barcelona.

Casi un mes después de cumplir los 19 años, y como le pilló en pleno Mundial, Lamine ha aprovechado su regreso a Barcelona para celebrar como dios manda su fiesta de cumpleaños. Lo ha hecho en una espectacular masía con más de 40 hectareas de extensión y 30.000 metros cuadrados de jardines y lagos. Además, gracias a la privacidad de la Finca Mas de Sant Lleí ha podido asegurarse de que fuese una fiesta totalmente blindada de periodistas. Lo que no ha podido evitar es que las cámaras de ElDesmarque captasen las llegadas y las salidas de los invitados a la fiesta. Puedes verlos en el vídeo superior.

Muchas estrellas entre los invitados

Entre los invitados, destacaron Myke Towers, Ozuna, Bad Gyal, Dulceida y Alba y compañeros como Gavi, Eric García, Fermín López, Raphinha, Jules Koundé, Dani Olmo o Szczesny, que han acudido este año acompañados de sus parejas. También estuvieron sus familiares, entre ellos su primo Moha, su tía y su padrastro. Los primeros invitados llegaron desde las 17h y las 19h, sobre todo los futbolistas del Barça que al día siguiente tenían entrenamiento. Los jugadores que más tarde se marcharon fueron Gavi, Marc Casadó o Fermín sobre las 00:30h. Otros como Szczesny o Eric García fueron más prudentes y lo hicieron sobre las 21h. El resto de los invitados continuaron la fiesta hasta bien entrada la noche y acabaron saliendo sobre las 02:30h.

La celebración causó una gran expectación en los alrededores y acudieron muchos aficionados con ganas de conocer más de cerca a sus ídolos, algunos muy bien preparados con sillas y también familias con niños encantados de ver a algunos jugadores.