Flick reinventa el ataque del Barça: la opción de Lamine Yamal como falso 9

Juan Pérez 03 AGO 2026 - 16:04h.

El alemán dice que es una opción como lo son Gordon y Adeyemi

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La planificación de Deco en el mercado de fichajes del FC Barcelona tienen un debe pendiente de la situación de Julián Álvarez, y es la puesta en escena del esquema de Hansi Flick ante la ausencia de un delantero puro. La salida de Robert Lewanwodski plantea un dilema en el que entran muchos jugadores para llenar el hueco del polaco ante la falta de llegadas, y la realidad es que a día de hoy el técnico alemán no descarta jugar con Lamine Yamal en punta.

Flick no se esconde cuando le preguntan por la falta de delanteros, pero ni siquiera en esas se baja del barco de las alternativas que tiene en la plantilla actual para tener una referencia en el área rival. A pesar de que ha confirmado una vez más que falta un jugador en el ataque, no esconde que Lamine Yamal es una opción como falso '9': "ha jugado ahí uno o dos partidos con nosotros, es un jugador fantástico de clase mundial que puede adaptarse, pero queremos enfocarlo como un 7", explica.

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El alemán es consciente de que la posición del flamante campeón del mundo es mantener su puesto en el extremo derecho, pero no descarta nada por el estado actual de la plantilla: "ya veremos lo que pasa. Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambas bandas y también como '9'. Tenemos muchas opciones", una reflexión que abre la posibilidad a ver a cualquiera de los tres liderando al equipo en lo más alto de la presión.

La afirmación del entrenador bávaro de poder utilizar a Adeyemi y Gordon también en la banda abre el espacio para tener una alineación variable que pueda dejar a cualquiera de los tres jugadores en esas posiciones. Y lo normal es dejar a Lamine en la derecha como él mismo ha dicho, pero la ausencia de efectivos junto al conocimiento extremo del esquema de Yamal le pueden dar más opciones para jugar arriba en determinadas situaciones.

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A priori el puesto de titular es de Ferrán Torres, pero los rumores del mercado llegados desde Francia dejan una puerta abierta con la oferta del PSG que debe tener una réplica en el Barça. Con sustituto o segunda opción en camino, el conjunto blaugrana debe apuntalar su plantilla a pesar de que hay múltiples nombres que están brillando en la pretemporada como Goren, Tunkara o Espart, los tres canteranos que Flick ha destacado y tienen opciones de arrancar con minutos en la 26/27.