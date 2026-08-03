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La fiesta inédita de Ferrán Torres, IliaTopuria y Álex Baena en Ibiza

La fiesta inédita de Ferrán Torres, IliaTopuria y Álex Baena en Ibiza
Álex Baena, Ilia Topuria y Ferrán Torres, de izquierda a derecha.. ChampRDS
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La ampliación de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasa por las vacaciones de dos de los campeones desde Ibiza con un invitado de lujo porque Ilia Topuria está de fiesta junto a Ferrán Torres y Álex Baena. El Matador aparece ahora en un ambiente relajado con dos compatriotas un mes después de perder su invicto. De hecho tanto Ferrán como Topuria ya coincidieron el 27 de en la ciudad ibicenca en un concierto de David Guetta tal y como publicó el '7' en redes sociales, concretamente en la sexta foto de la galería.

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