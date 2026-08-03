El Barça suspende el último partido en Inglaterra a causa de los lesionados

Celia Pérez 03 AGO 2026 - 11:09h.

El club culé vuelve del stage en Inglaterra sin disputar el último encuentro previsto frente al Preston

El Barcelona planea una estrategia junto a Julián Álvarez para avanzar en su fichaje y subir la oferta al Atlético

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El FC Barcelona afronta su último día en su stage en Inglaterra teniendo que suspender el partido previsto para este lunes. El cuadro de Hansi Flick cierra su concentración en tierras inglesas sin poder disputar el encuentro frente al Preston North End, acordado para las 15.00 horas a puertas cerradas, debido la plaga de bajas que sacude al club inglés. Y es que dada las circunstancias, el Preston cuenta con muy pocos efectivos y no está en condiciones de presentar un bloque competitivo, se ha decido a suspender el encuentro previsto y sustituirlo por un entrenamiento.

De esta forma, el club culé cierra un estancia en Inglaterra con el único partido ante el Birminghan, al que consiguió imponerse en la tanda final de penaltis. Tras la sesión de este lunes, el equipo volará hasta la Ciudad Condal y tendrá dos días de descanso, hasta el jueves, día en el que vuelven a estar citados por Flick para seguir cogiendo ritmo esta pretemporada. El viernes volverán a entrenar y ya el fin de semana afrontan un triangular en Italia contra el Udinese y el Nottingham Forest.

Todo ello transcurre en una pretemporada donde gran parte de los focos se ponen en el futuro de Ferran Torres. Su futuro no está nada claro. Con un año de contrato por delante, el conjunto culé no alcanza a cerrar la renovación del jugador con el interés de equipo como el PSG y el Atlético de Madrid en él. De hecho, tal y como ha podido saber ElDesmarque, el futbolista ha dado luz verde a sus representantes para mover la oferta del cuadro parisino. Pese a que la oferta aún no se ha trasmitido directamente al club, a Ferran le gusta la propuesta del equipo entrenado por Luis Enrique y se posiciona en la casilla de salida rumbo a París.