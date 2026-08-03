Basilio García Sevilla, 03 AGO 2026 - 11:44h.

El delantero murciano vuela desde Palma de Mallorca

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Noticia de última hora en torno al Sevilla FC. Rafa Mir ya está volando hacia Grecia para fichar por el Aris de Salónica, el equipo en el que continuará su carrera deportiva una vez se formalice su salida del equipo nervionense, que finalmente será mediante una cesión y no con una desvinculación como se había rumoreado en los últimos días.

El delantero murciano ha partido este lunes desde el Aeropuerto de Palma de Mallorca en un vuelo con destino a Atenas que tenía prevista su salida a las 10.50 horas y finalmente lo ha hecho a las 11.19 horas. La llegada a la capital helena está programada para las 14.49 hora local -13.49 en España-, y después deberá recorrer los 300 kilómetros via aérea que le separan de Salónica, donde completará los últimos trámites para cerrar su fichaje por el Aris.

Rafa Mir se marcha en calidad de cedido y el Sevilla tendrá que hacerse cargo de una parte de su salario. No obstante, al terminar su contrato en junio de 2027, si todo marcha bien durante la temporada, el jugador no tendrá que regresar a las instalaciones sevillistas, donde se ha estado entrenando en solitario durante las últimas semanas tras conocerse la primera sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de agresión sexual.