Rafa Mir pasa reconocimiento médico y el Sevilla acelera su salida con varios escenarios

Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 19:58h.

El delantero ha presentado un amplio recurso contra su condena por agresión sexual

Rafa Mir rompe su silencio, recurre la sentencia y habla del futuro: "Centrarme en mi trabajo"

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Este domingo, Rafa Mir estuvo presente en la segunda tanda de reconocimientos médicos del Sevilla FC. Tras presentar un amplio recurso contra su condena por agresión sexual, el delantero centro afirmó que se centraría en su trabajo a la espera de novedades. Hecho que deja al club de Nervión en una situación muy incómoda y a la que se busca rápida solución.

El Sevilla se pronunció públicamente una vez conocida la condena de ocho años y medio de cárcel mediante un comunicado oficial. En su escrito, la entidad hispalense manifestó "su máximo respeto por los procedimientos judiciales" y expresó "su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual".

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El Elche CF, que poseía una opción de compra por el futbolista, ejecutó la cláusula de extinción que se recogía en el contrato del cartagenero. Una decisión que obligaba a actuar al Sevilla siempre respetando los procedimientos judiciales y los plazos de la justicia.

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El Sevilla maneja varios escenarios por la salida de Rafa Mir

Tal y como informan los compañeros de Muchodeporte.com, el club rojiblanco trabaja a destajo en busca de una salida para el delantero centro. Son varios los escenarios que se manejan en estos momentos, aunque todos apoyados en el diálogo con el propio Rafa Mir. La relación entre la entidad y el ariete no es la ideal tras el último y recordado capítulo vivido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los contactos entre las partes se han intensificado en las últimas dos semanas conscientes del contrato que les une hasta junio de 2027. Una salida rumbo a otro equipo o un adiós de mutuo acuerdo son los escenarios en los que se trabajan. Mientras tanto, Rafa Mir ha activado el 'modo sevillista' en sus perfiles oficiales con una imagen de la UEFA Europa League conquistada en la 2022/23.