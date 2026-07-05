Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 16:21h.

Está siendo un fin de semana horroroso para Aston Martin y Fernando Alonso; y, para colmo, se le paró el AMR26 en la warm-lap

Fernando Alonso no baja los brazos y sigue con el sueño de ganar carreras en Aston Martin

Compartir







Si las carreras ya son un auténtico drama para Aston Martin y Fernando Alonso, que pase alguna cosa más alrededor suya es el colmo. En el Gran Premio de Silverstone, tal y como se esperaba, el rendimiento del AMR26 sigue siendo nefasto. Tanto el asturiano como Lance Stroll se han encontrado durante todo el fin de semana muy lejos de los Cadillac. Pero para más inri, a Alonso no paran de sucederle cosas extrañas en su monoplaza. Si ya es duro verle clasificar en las últimas posiciones de la salida, cuando pasan cosas como las de la warm-up... es un claro indicativo de que nada le está yendo bien en el 2026.

Todo parecía normal. La carrera estaba para empezar y, como es habitual, la parrilla procedía a hacer la warm-up. Un último ensaño para la carrera. En esa vuelta de calentamiento, el AMR26 se detuvo por completo. Aún nadie sabe el por qué exacto y, hasta ahora, solo tenemos una radio de Alonso a su equipo. "El coche se ha apagado por completo de repente y se ha vuelto a encender", comunicaba el piloto español. En televisión el drama era mayúsculo. Y es que, dentro del caos que está atravesando Aston Martin, ver cómo no paran de sucederse problemas hace que la frustración aumente.

Sin poder estar en la salida

Con el susto en el cuerpo y con el AMR26 ya encendido de nuevo tras unos segundos de mucha incertidumbre, Alonso aceleraba para recuperar el terreno perdido con el resto de la parrilla y poder estar, así, en su hueco de la salida. Sin embargo, nada de eso terminó sucediendo. Nadie le espero y desde Dirección de Carrera no aguantaron ni un instante para que eso pasase. Su enfado fue inminente.

"Ridículo cuánto han esperado. Vergonzoso", comentaba el propio Alonso vía radio. Y es que, finalmente, el asturiano ha tenido que empezar la carrera desde el pit-lane aún teniendo tiempo de sobra para llegar a la parrilla de salida. Un nuevo traspiés que no cambiará en absoluto el resultado final de Fernando, pero que agrava aún más la crítica situación que atraviesa el piloto. Porque cuando no es el monoplaza (que ojo, en este caso ha sido el principal problema por detenerse sin saber por qué), son los comisarios.