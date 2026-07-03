Marc Márquez intenta seguir a Pogacar en carretera y acaba extasiado: "Pero si lo llevo todo puesto"

Javi Rayo 03 JUL 2026 - 15:10h.

Marc Márquez y Pogacar han protagonizado un divertido momento antes del Tour de Francia

La onboard de Marc Márquez captó su rabia al ver la caída de su hermano Álex

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Marc Márquez, además de ser una leyenda de MotoGP, le encanta rodar con la bicicleta de carretera. Antes de que arranque el Tour de Francia en Barcelona, el piloto de Ducati y Pogacar -máximo aspirante al título- han protagonizado un divertido vídeo en redes sociales. El campeón español ha intentado seguir durante unos kilómetros al ciclista esloveno y el resto de integrantes del equipo UAE. El resultado es desternillante y sirve para ver lo rápido que va un ciclista profesional comparado con cualquier rodador amateur.

Reproduce el vídeo superior que aparece en la noticia para ver la secuencia completa.