Entre lágrimas y con el '21' a la espalda: la emotiva dedicatoria de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota

Javi Rayo 03 JUL 2026 - 04:02h.

Cristiano Ronaldo capitaneó el homenaje a Diogo Jota en el primer aniversario de su muerte

Puro fútbol: Cristiano Ronaldo se fue a consolar a Luka Modric antes de celebrar con Portugal

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El pase de Portugal a los octavos de final, donde se verá las caras con la Selección Española, ha estado marcado por un momento muy emotivo. Tras celebrar la agónica victoria ante Croacia, los futbolistas de Portugal se juntaron y, junto a su afición, homenajearon al difunto Diogo Jota. Este 3 de julio no era un día cualquiera para el vestuario luso y es que se cumple el primer aniversario del trágico accidente de tráfico donde el futbolista del Liverpool perdió la vida junto a su hermano André Silva.

Cristiano Ronaldo capitaneó el homenaje. Se puso una camiseta de Portugal con el dorsal 21, el que llevaba Diogo Jota con la Selección portuguesa. El astro luso dedicó la victoria al cielo y, al borde de las lágrimas, aguantó estoicamente el aplauso de sus propios aficionados, también visiblemente emocionados. Diogo Jota sigue muy presente en el vestuario de Portugal. Su nombre aparece en cada convocatoria de Roberto Martínez, sus padres estuvieron en el partido del debut en el Mundial y, en cada encuentro, los futbolistas lusos llevan una pulsera de tela con el nombre del jugador en su muñeca.

Un año del trágico accidente

En la madrugada del 3 de julio de 2025, Diogo Jota y su hermano André Silva perdieron la vida en un accidente de tráfico. El accidente tuvo lugar alrededor de las 00:40 horas en el kilómetro 65 de la A-52, a su paso por el municipio zamorano de Cernadilla. El Lamborghini que conducía el futbolista del Liverpool se salió de la vía y acabó incendiado en la cuneta. La muerte del jugador portugués con tan sólo 28 años conmocionó al mundo del fútbol, y en particular a sus compañeros del Liverpool y de la Selección de Portugal.