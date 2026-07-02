Las celebrities españolas en las gradas durante el España - Austria del Mundial

Pablo Sánchez 02 JUL 2026 - 21:33h.

Cuándo jugaría España el siguiente partido del Mundial 2026 si gana a Austria: fecha, horario y rival

Rosalía también presenció en directo el partido de la selección

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La selección española no estuvo sola en California para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial ante Austria. Alrededor de 6.000 aficionados acompañaron al equipo de Luis de la Fuente en las gradas del estadio de California. Entre ellas también se dejaron ver celebrities de muchos quilates como la cantante Rosalía.

Las cámaras de DAZN también captaron la presencia de Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes desarrollan su vida y su carrera profesional en tierras americanas. En el apartado deportivo también estuvieron presentes grandes leyendas de la selección española, entre ellos los campeones del Mundo en 2010.

Acompañaron a España ante Austria figuras icónicas como Puyol, Villa, Míchel Salgado o Fernando Hierro, entre otros. El objetivo colectivo, seguir adelante en el torneo y avanzar a los octavos de final.