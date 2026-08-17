Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 15:47h.

El delantero argentino apunta al Atlético-Málaga

Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético de Madrid y el Barcelona pone un límite

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Julián Álvarez se entrena con normalidad en el Atlético de Madrid y ni eso frena al FC Barcelona. El delantero argentino apunta a participar en el estreno rojiblanco en LALIGA EA Sports mientras en la Ciudad Condal mantienen su interés. David Ibáñez, periodista de esta casa, arroja la última hora de una operación que ya tiene fecha límite.

El Barça peleará por 'La Araña' por la necesidad de firmar un delantero que ocupe el hueco de Robert Lewandowski y Ferran Torres, pero sobre todo por la 'obsesión' de Hansi Flick con este fichaje. Así lo explica David Ibáñez. El míster pregunta a diario al club.

En la parte superior de esta noticia puedes conocer al detalle toda la información sobre Hansi Flick y su 'obsesión' con Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid, centrado en el debut liguero y en Kang In Lee

El surcoreano Kang-in Lee aseguró este lunes, durante su presentación como nuevo futbolista del Atlético de Madrid, que llega al club rojiblanco "con ambición para poder ganar todo" y con la convicción de que el conjunto dirigido por Diego Simeone será capaz de conquistar "muchos títulos".

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Tras ganar las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain (PSG), el internacional surcoreano, de 25 años, se convirtió en julio en el primer futbolista de su país en la historia del Atlético de Madrid. Formado desde los diez años en la cantera del Valencia, Kang-in Lee vuelve a LaLiga, donde lucirá el dorsal 7 -dejado por Antoine Griezmann- hasta 2031.

"Estoy muy contento de unirme a este club, de jugar con el Atlético, poder ganar muchos títulos. Con ambición para poder ganar todo", afirmó el jugador durante su presentación, en la que insistió en el deseo que tenía desde hace años de regresar a España.

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"Desde pequeño estuve viviendo en España y sabía el gran club que era, sólo tenía en la cabeza poder unirme al Atlético", explicó Kang-in, que añadió: "Desde que me fui de España muchas veces pensé que quería volver".