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Julián Álvarez arropa a los fichajes del Atlético de Madrid y Cuti Romero mira al Málaga

Julián Álvarez arropa a los fichajes del Atlético de Madrid y Cuti Romero mira al Málaga
Julián Álvarez arropa a los fichajes del Atlético de Madrid y Cuti Romero mira al Málaga. ElDesmarque
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El Atlético de Madrid continúa con su preparación para el debut en LALIGA EA Sports ante el Málaga CF. Tras cerrar la pretemporada con victoria y remontada incluida, los pupilos de Diego Pablo Simeone se han ejercitado este lunes con Cuti Romero apartado del grupo. El zaguero podría llegar al duelo del próximo miércoles, pero su titularidad apunta a retrasarse.

El otro gran nombre del entrenamiento fue el de Julián Álvarez. Como han captado las cámaras de ElDesmarque, el delantero argentino ha estado muy cercano con los nuevos fichajes antes del estreno en la competición doméstica.

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