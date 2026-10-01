La Juventus vuelve a la carga por un fichaje en el Real Madrid con una baza escondida

Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 20:31h.

Ya tanteó su llegada el pasado verano, pero el jugador priorizó el conjunto blanco

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Más allá del parón de selecciones, la planificación de plantilla nunca para en el Real Madrid. Aunque el inicio de esta temporada ha sido dubitativo, el club blanco siempre se mantiene alerta de opciones interesantes y nunca se cierra a un movimiento si tiene claro que va a mejorar la plantilla. Del mismo modo, también trabaja en la salida de jugadores con los que no se cuenta deportivamente o por los que aún se puede hacer caja. Y un club que permanece muy atento a dichos movimientos es la Juventus de Turín, que mira con atención a los descartes del conjunto madridista.

Y es que, según informa el portal Tuttosport, el conjunto bianconero sigue teniendo a Brahim Díaz entre sus prioridades de cara a la próxima temporada. En este sentido, la información cita a jugadores como Alisson Becker o Jean-Philippe Mateta, pero el extremo marroquí del Real Madrid sigue siendo el más deseado. Conceptualizado como la posible pieza angular del proyecto de la Juventus que le lleve a volver a pelear por el Scudetto, se espera una oferta acorde en lo económico.

La baza de la Juventus para negociar el fichaje de Brahim Díaz

En este sentido, después de que jugadores como Robert Lewandowski o Bernardo Silva rechazaran firmar por el conjunto juventino el pasado verano, la dirección deportiva encabezada por el exdirectivo de la AS Roma Ricky Massara entendió que Brahim Díaz podía ser alguien capital en el nuevo proyecto. Sin embargo, el jugador hispano-marroquí decidió continuar en el Real Madrid. En este sentido, desde Italia apuntan a unas negociaciones para renovar que no terminan de cerrarse como una puerta abierta a negociar por el futbolista.

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A sus 27 años, sus números en este arranque liguero tampoco son halagüeños para el jugador. Y es que apenas ha sumado dos titularidades entre LALIGA y Champions, jugando de inicio frente a Málaga CF e Inter y entrando en los minutos finales contra Real Sociedad y Elche. Y es que el nivel de Arda Güler, la apuesta en firme por Yan Diomande como el jugador número 12 y Bellingham, Vinicius y Mbappé como inamovibles, la rotación en la delantera está sumamente complicada.