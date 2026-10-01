El meta del Real Madrid no quiere jugar la Nations, pero se abre a regresar para la Eurocopa

Courtois desmiente su mayor palo al Atlético: "No tiene nada que ver"

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Thibaut Courtois no se esconde: no le interesa la Nations League. El portero del Real Madrid ha vuelto a rechazar a la selección de Bélgica tras disputar el Mundial 2026, asegurándose que se centra en su club y dejando abierta la puerta a un regreso el próximo año, cuando empiece la fase de clasificación para la Eurocopa 2028.

En una entrevista en Onda Cerro, el belga admite que Van Bommel, nuevo seleccionador, viajó a Madrid para hablar sobre su renuncia. "Entiendo que para un entrenador que acaba de llegar no es divertido escuchar eso, pero le expliqué mi razonamiento. En septiembre hay muchos partidos: Italia, Francia, Turquía y Francia con la selección; y luego Villarreal complicado, Roma fuera complicado, Sevilla siempre difícil, Leipzig y Clásico. Es que no paras", argumentó el meta.

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Courtois admite que esta nueva competición de la UEFA no le motiva: "Siento que la Nations, con todo el respeto, es una competición en la que hay buenos partidos pero... Zidane rotó, Klopp dividió al equipo... Sin los amistosos es difícil probar nuevos jugadores en otro contexto, todos quieren ganar porque si no bajas de categoría".

No es la primera vez que Thibaut rechaza a la selección. Ya se negó a acudir con Bélgica mientras Domenisco Tedesco siguiera al cargo, perdiéndose la Eurocopa de 2024. Tuvo un cruce de palabras con Rudi García durante el Mundial tras su sustitución ante España. Y ahora, con Van Bommel, lo primero que ha hecho es volver a rechazar la llamada.

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Por qué Thibaut Courtois rechaza a la selección de Bélgica

Aún así, a sus 34 años, asegura que no se trata de una retirada definitiva, sino que le gustaría volver el próximo año con vistas a la Eurocopa 2028. "Van Bommel me dijo que no puede garantizarme el puesto si decido volver, pero yo nunca he sentido que tengo el puesto garantizado. Si me necesita en otros parones lo podemos hablar y puedo ir", ha asegurado.

De momento, su plan pasa por centrarse a nivel físico en el Real Madrid: "Tengo que cuidarme porque el que me paga es el Madrid. Yo amo jugar con mi selección, es mi país, sobre todo en Mundiales y Eurocopas que son algo muy bonito, pero al final a quien le debo todo es al Real Madrid. Y yo quiero que aquí esté el mejor Courtois. No quiero llegar de un parón cansado y que contra el Villarreal no pare igual de bien porque vengo cansado. Es el respeto que le tengo al Madrid. Van Bommel lo entendió porque ha sido jugador", sentenció al respecto.