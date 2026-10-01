El reglamento de la FPF contempla castigos deportivos y económicos

"Cristiano Ronaldo nunca encontró la manera de derrotar al ego"

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Cristiano Ronaldo ha provocado un terremoto en Portugal. El delantero se quedó sin jugar por decisión técnica por primera vez en 18 años en el último partido de su selección, el pasado domingo ante Noruega. A partir de ahí, se han sucedido una serie de acontecimientos, cruce de declaraciones con Jorge Jesús y una situación tensa que ha acabado con el jugador abandonando la concentración.

Una actitud que podría tener consecuencias deportivas y económicas para el propio delantero. Según informa Mundo Deportivo, el reglamento interno de la Federación Portuguesa de Fútbol recoge en su apartado 2 del artículo 160 que este tipo de actitudes podrían provocar una "suspensión preventiva automática".

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Esa sanción sería económica y deportiva y abarcaría de entre uno y seis meses de suspensión, en el peor de los casos. Todo dependería, eso sí, de cómo interprete la FPF el abandono del futbolista, con la posibilidad de que terminen llegando a un acuerdo e incluso se quede sin sancionar... o con la posibilidad directamente de que el propio futbolista no quiera volver a hacerlo.

De hecho, las últimas palabras de Cristiano invitan a pensar que podría haber dicho adiós a la selección de la peor manera posible: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", escribió.

Qué ha pasado con Cristiano Ronaldo en Portugal

A sus 41 años, Cristiano no disputó ni un solo minuto el pasado domingo ante Portugal por decisión técnica. Foco de críticas en el pasado Mundial por su bajo rendimiento, el nuevo seleccionador decidió dejarle de inicio en el banquillo y admitió, tras el partido, que su idea inicial era darle entrada en la segunda mitad, pero que el contexto del encuentro finalmente no estaba para ello.

A partir de ahí se han sucedido todos los hechos de las últimas horas. Jorge Jesús asegurando que él es quien manda en la selección, Cristiano negándose a entrenar, reuniones y vuelos de madrugada para intentar apagar el fuego y la solicitud por parte de Ronaldo de su propio avión privado para abandonar la concentración este mismo miércoles, por lo que no estará disponible de cara a los próximos compromisos ante Dinamarca y Noruega.