Ángel Cotán 01 OCT 2026 - 07:18h.

La estrella lusa se marcha de Portugal por la puerta de atrás

Edu Aguirre detalla la ‘traición’ de Jorge Jesús a Cristiano Ronaldo en Portugal: “Explota por eso”

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Terremoto Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa provocó un revuelvo internacional el pasado miércoles con su decisión de abandonar la concentración de su selección. Tras sus últimas suplencias y un desencuentro con Jorge Jesús, seleccionador portugués, el delantero optó por hacer la maleta y marcharse.

El futbolista asegura que, cuando toque, hablará para contar su versión de los hechos, pero lo cierto es que la imagen del que un día fue uno de los dos mejores jugadores del mundo está siendo dañada con el transcurso de las horas.

En este sentido, Santi Cañizares aborda este polémico asunto en El Partidazo de COPE. Allí, el que fuera portero internacional reconoce que, por primera vez, está en la obligación de criticar abiertamente a Cristiano Ronaldo.

Santi Cañizares y su crítica inédita hacia Cristiano Ronaldo

En su última intervención, Cañizares explicó el error del ariete luso: "Más allá del análisis deportivo, yo como seleccionador no lo convoco, vale bien, es tu caso. Yo creo que hay que mantener un margen de respeto hacia la figura de Cristiano y Cristiano hacia la figura de la Selección. Y en este caso se lo ha saltado Cristiano claramente porque el seleccionador ha contado con él, lo ha metido en la lista y es uno más".

El ahora tertuliano ensalzó la figura de Cristiano, razón por la que le exige otro tipo de comportamiento: "Si él realmente es una estrella... las estrellas tienen que ser uno más dentro de un grupo, esas son las verdaderas estrellas. Las que marcan diferencias dentro del campo, pero luego fuera son uno más. Como lo ha hecho muchas veces Cristiano, porque ha sido un gran ejemplo de líder de la selección portuguesa. Pero yo creo que aquí hay una falta de respeto, fíjate que yo soy de los que no han criticado a Cristiano en la vida, me ha encantado como jugador, como carácter e incluso también porque creo que para competir a veces hay que ser así un poco... y para mí le ha faltado el respeto a la Selección".

Además, Cañizares le ofreció otro tipo de salida de la selección de Portugal: Si no te pone, no te pone. Cuando acabe la convocatoria le dices a Jorge Jesús: 'oye, para venir aquí y no jugar, mi figura no me lo permite porque no me siento cómodo y creo que habrá gente a la que le haga más ilusión estar en este banquillo'. Marcharse de esta forma creo que es una falta de respeto y es un error que ha cometido, porque es imposible que nadie se ponga del lado de Cristiano, no son actitudes".

Por último, el exportero reconoció que a veces los entrenadores faltan a su palabra, pero ni aún así justifica la actitud del portugués: "Más allá de las conversaciones, que a veces los entrenadores se hipotecan demasiado porque luego vienen los cambios de opinión inesperados, nada justifica lo que ha hecho Cristiano. Su figura y su imagen deberían pesar más en él que el orgullo de me voy. Vale, Jorge Jesús, me has defraudado porque me has prometido cosas que no se han cumplido. No me puedo permitir el lujo de 'me voy, ahí os quedáis'. Puedes decir 'oye, no me vuelvas a decir nada porque no tienes palabra', pero nunca en la vida puedes irte porque no eres más importante que la selección".