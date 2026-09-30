Fran Fuentes 30 SEP 2026 - 19:07h.

Ambos clubes buscarán una nueva fecha para disputar el encuentro próximamente

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El Real Betis Balompié y la AD Ceuta han acordado aplazar el encuentro amistoso de carácter benéfico que ambos equipos tenían previsto disputar este jueves 1 de octubre en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Así lo han informado este miércoles los dos clubes a través de un comunicado conjunto.

Así las cosas, la iniciativa nació como una muestra de apoyo a la ciudad autónoma después de la grave situación vivida tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y la posterior crisis social que ha afectado a Ceuta. El encuentro pretendía servir como homenaje a los ceutíes y como una vía para canalizar la solidaridad del mundo del fútbol con la ciudad, además de destinar la recaudación a fines sociales.

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Sin embargo, ambas entidades han decidido ahora aplazar el partido, según comentan en el comunicado, con el objetivo de reforzar precisamente ese carácter social y solidario. Betis y Ceuta estudiarán una nueva fecha y unas condiciones que permitan acercar de una manera más directa la iniciativa a la ciudadanía ceutí y potenciar su finalidad benéfica. De este modo, los dos clubes han reiterado su intención de celebrar el encuentro en otro momento, por lo que habrá que estar pendiente de posibles novedades en este sentido.

Eso sí, pese al aplazamiento, los fondos recaudados a través de la denominada 'Fila Cero' mantendrán el destino previsto desde el principio, y serán destinados a Cáritas Ceuta. Y es que la organización había sido designada como beneficiaria de la recaudación a petición de la Ciudad Autónoma, con el objetivo de contribuir a la atención de las personas y familias que más lo necesitan.

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En cuanto a las entradas que ya habían sido adquiridas para el encuentro en La Cartuja, el Real Betis ha anunciado que procederá a devolver su importe en los próximos días. El club no ha detallado por el momento el procedimiento concreto ni los plazos para efectuar dichas devoluciones.