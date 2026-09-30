Cinco jugadores han caído durante el parón y se unen a las enfermerías

Raúl Asencio, al quirófano por sorpresa: lesión y tiempo de baja

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No hay parón de selecciones sin 'virus FIFA'. Y esta vez, por si fuera poco, de tres semanas de duración y cuatro partidos para los combinados europeos. El Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid suelen ser los tres clubes que más internacionales aportan a sus respectivas selecciones, lo que a su vez se traduce en contratiempos en forma de lesiones. De momento, son cinco los jugadores que han caído durante los últimos días, uniéndose a unas enfermerías que, en su suma, alcanzan nada menos que las 17 bajas.

El Real Madrid agranda aún más su enfermería

Kylian Mbappé hizo saltar las alarmas en el primer encuentro de Francia tras sufrir unas molestias en la rodilla justo tras marcar un gol. Lo justo para abandonar la concentración. El club no quiere correr riesgos, pero no está descartado para la próxima jornada liguera ante el Villarreal.

Ibrahima Konaté dejó la concentración aún antes debido a un leve esguince de rodilla. En principio, algo leve que no le debería impedir estar en la vuelta a la competición.

Además, durante este parón, han caído varios jugadores más. Raúl Asencio pasará por quirófano y estará al menos tres meses de baja, mientras que Fede Valverde sufre un esguince de tobillo, en teoría de grado 3, que le coloca el cartel de duda para la próxima semana.

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A ellos hay que añadir a Militao, Mendy y Rodrygo, que siguen sus respectivos procesos de recuperación. Además, Huijsen no estará ante el Villarreal tras su expulsión en el derbi.

Raphinha alerta a un Barça con seis bajas

En el Barça todas las miradas apuntan a Raphinha. El brasileño ha abandonado la concentración tras el segundo amistoso ante Australia con "un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho". En principio no se trata de algo grave, por lo que podría estar disponible de cara al duelo ante el Getafe.

Eric García es el otro damnificado. Iba a ser titular ante Inglaterra y se lesionó durante el calentamiento, con unas molestias en la rodilla que propiciaron su adiós a la selección. Nada grave, en cualquier caso, lo que invita a pensar que también estará disponible para el regreso liguero.

Además, Joan García se sigue recuperando de sus molestias en el menisco, Frenkie de Jong aún tiene un par de semanas por delante para dejar atrás su lesión de rodilla, Christensen no estará disponible hasta noviembre y a Roony Bardghji no se le espera, como mínimo, hasta marzo.

Grimaldo mantiene en vilo al Atlético de Madrid

Las alarmas en clave rojiblanca saltaron este martes desde Sevilla. Grimaldo sintió molestias en el muslo izquierdo calentando sobre el césped y, finalmente, ha abandonado la concentración. Está a la espera de más pruebas para dictaminar si hay lesión o no reviste más gravedad.

La buena noticia para el Atlético es que, mientras tanto, Pablo Barrios ha empezado a trabajar con el grupo y Sorloth ha hecho parte del trabajo sobre el césped. El centrocampista estará de vuelta la próxima semana ante el Alavés y el delantero, que lleva casi dos meses de baja, no está descartado.