LaLiga no volverá hasta el próximo viernes 9 de octubre

Fechas y horarios de la jornada 10 de LaLiga EA Sports

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El parón de selecciones más largo de la historia. Este lunes 21 de septiembre arranca una pausa de tres semanas sin partidos de LaLiga EA Sports que se aprovecharán en clave nacional, pues España disputará nada menos que cuatro encuentros correspondientes a una nueva edición de la Nations League. Una nueva medida de la FIFA en la que se unen los parones de septiembre y octubre en uno solo, pero más alargado, entre los dos meses.

Por qué el parón de selecciones dura tres semanas

Durante los últimos años, el aficionado al fútbol se acostumbró a ver cómo las competiciones domésticas se paraban dos semanas durante los primeros meses del nuevo curso. Un parón en septiembre, otro en octubre y otro en noviembre, lo que siempre ha generado multitud de críticas debido a esa sensación de que los equipos no terminaban de coger ritmo. A partir de ahí, ya no había más parones hasta marzo.

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Este año 2026, por contra, la FIFA ha introducido esta gran novedad en su calendario internacional: el parón dura tres semanas. Se trata, en realidad, de la unión de los parones de septiembre y octubre. En lugar de dos semanas sin fútbol en cada uno de esos dos meses, se para durante tres semanas consecutivas. En lugar de que cada selección dispute dos partidos en cada uno de esos parones, ahora se disputarán cuatro encuentros en este único parón. Una medida que, además, está aprobada por la FIFA hasta 2030, por lo que seguirá siendo así durante cuatro años más. Habrá que acostumbrarse.

Cuántos partidos juega España durante el parón

Antes, en cada parón de selecciones era habitual que cada combinado nacional disputara dos encuentros. Ahora, en cambio, hay más margen para coger ritmo de competición y la FIFA establece que cada selección podrá jugar un máximo de cuatro partidos.

España, de hecho, jugará cuatro para arrancar esta nueva edición de la Nations League. El sábado 26 de septiembre jugará ante Inglaterra a domicilio, el martes 29 de septiembre recibirá a Croacia en Sevilla, el sábado 3 de octubre recibirá a Chequia en Oviedo y el martes 6 de octubre visitará a Croacia.

Cómo serán los próximos parones de selecciones

La jornada 8 de LaLiga arrancará el viernes 9 de octubre, 16 días después de que acabara la jornada 7. A partir de ahí, se disputarán cinco jornadas ligueras durante los cinco fines de semana posteriores, hasta el domingo 8 de noviembre. El lunes 9 de noviembre arrancará el segundo parón de selecciones de la temporada, pero este se mantiene de manera habitual: durará dos semanas. Durante esos días, España jugará de nuevo ante Chequia, a domicilio el día 12 de noviembre, y frente a Inglaterra, el domingo 15 de noviembre en el Metropolitano. LaLiga volverá el viernes 20 de noviembre.

El tercer parón de selecciones será en el mes de marzo, como suele ser habitual. Y durará, de nuevo, dos semanas, como suele ser habitual. Concretamente, se extenderá entre el 22 y el 30 de marzo, fechas reservadas para los cuartos de final de la Nations League para aquellas selecciones que lleguen a dicha cita, ya que la Final Four se disputará en el mes de junio, una vez termine el fútbol de clubes. Quienes no disputen esa fase final deberán buscarse encuentros amistosos en esas fechas.