En vídeo: la sonrisa de Ortiz Arias saliendo del Metropolitano tras el derbi que indigna al madridismo

Fran Duarte Madrid, 21 SEP 2026 - 10:00h.

El colegiado salió sonriendo del Metropolitano. Una actitud que ha acabado por enfadar a los madridistas indignados por el polémico arbitraje de Ortiz Arias

A la luz dos audios del VAR del Atlético de Madrid - Real Madrid: "Efectivamente, no hay disputa de balón"

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