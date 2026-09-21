En vídeo: la sonrisa de Ortiz Arias saliendo del Metropolitano tras el derbi que indigna al madridismo
El colegiado salió sonriendo del Metropolitano. Una actitud que ha acabado por enfadar a los madridistas indignados por el polémico arbitraje de Ortiz Arias
A la luz dos audios del VAR del Atlético de Madrid - Real Madrid: "Efectivamente, no hay disputa de balón"
El derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid tuvo un protagonista no deseado. Miguel Ángel Ortiz Arias cambió por completo el rumbo del partido con la expulsión de Dean Huijsen nada más empezar el segundo tiempo. Una acción que, junto a las dos expulsiones perdonadas por el colegiado a Álex Baena y Cuti Romero, han acabado por indignar al madridismo. Hasta Mourinho salió a la rueda de prensa con dos fotografías impresas en un folio donde mostraba las entradas de los dos jugadores del Atlético de Madrid. Tras el partido, el colegiado salió del estadio Metropolitano en coche en el asiento de copiloto y con una sonrisa en la cara. Un gesto que no ha gustado nada entre la afición del Real Madrid y, sumado a la indignación por la actuación del árbitro, esta salida se ha hecho rápidamente muy viral en redes sociales. Las cámaras de ElDesmarque captaron este momento que puedes ver en el vídeo superior.