María Trigo 21 SEP 2026 - 09:56h.

No hay noticias de la acción entre Kang In Lee y Fede Valverde

Las ocho acciones que Mourinho reclama favorables al Barça y el Atlético y contra el Real Madrid: "Es para reír"

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Pocos derbis entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid más polémicos se recuerdan. Siempre son partidos de mucha tensión y alguna que otra jugada dudosa hay, pero lo que ocurrió este domingo en el Metropolitano pasará a la historia. Más allá de las acciones en sí y del resultado, lo hará por la brutal rajada contra el arbitraje de José Mourinho tras la derrota de su equipo.

Entre las acciones que reclamó el Real Madrid no está el pisotón de Kang In Lee con Fede Valverde, pero el colegiado del encuentro, Miguel Ángel Ortiz Arias, sí que tuvo que ir al VAR en dos ocasiones, haciéndose en las últimas horas públicos los audios de la jugada del penalti de Dean Huijsen así como la acción entre Cuti Romero y Jude Bellingham.

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Un VAR por confusión de identidad

La primera visita al monitor tras la llamada desde la sala VOR de Daniel Jesús Trujillo Suárez comenzó así: "Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad". Tras ver distintas tomas, Soto Grado toma una decisión en la que en ningún momento se plantea nada de una posible expulsión: "Ok. Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético de Madrid".

Y el audio de un penalti que terminó con expulsión

Ortiz Arias señaló penalti en el agarrón de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone en el área y le mostró la amarilla sin dudarla. Una decisión que también fue cuestionada desde la sala VOR y el trencilla se acercó de nuevo al monitor: "Te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por 'dogso', por sujetar al adversario sin disputa. Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol".

Tras ver unas tomas y planos, Ortiz Arias tuvo muy clara la expulsión del central del Real Madrid: "Vale, el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente, no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti".