Los calentones de Simeone y Mourinho en el derbi por el pique entre Álex Baena y Arda Güler

Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 16:55h.

Amonestación y advertencia por parte de Ortiz Arias

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Jugar un derbi y excederse en intensidad van prácticamente de la mano. El que protagonizaron este domingo Atlético y Real Madrid no estuvo exento de ello desde el inicio. Desde muy pronto, tanto Arda Güler como Álex Baena mantuvieron un intenso pique con continuas faltas que tuvo su reflejo en los banquillos.

En la primera acción entre ambos, una falta de Baena sobre Güler fue muy protestada por el banquillo merengue, que pidió la primera tarjeta amarilla del partido. Esta acción también sacó de sus casillas a Simeone y, tras varias protestas airadas, Ortiz Arias le mostró la cartulina. El argentino se marchó gritando hacia dentro y con las manos a la espalda hacia su banquillo.

Apenas unos minutos después se produjo una acción idéntica pero a la inversa entre los dos protagonistas. En esta ocasión, Simeone se mordió la lengua. Pero la cosa no quedó ahí. El transcurrir de los minutos elevó las pulsaciones de ambos, que mantuvieron otro pique y otra falta señalada por el colegiado. En esta ocasión fue el banquillo blanco el que saltó a protestar con José Mourinho por delante.

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Ortiz Arias advirtió al portugués, quien mantuvo una pequeña charla con él ante los pitos del Metropolitano. Fue, sin duda, el primero de los piques que dejó un derbi muy caliente.