El lamento de Luis García Plaza: "En la primera parte tienes que irte ganando 2 o 3-1"
"No quería meter el equipo atrás en la primera parte, nos la hemos jugado a ir más arriba para en la segunda estar más juntos"
Uno por uno del Sevilla FC ante el FC Barcelona: cayó con las botas puestas
El Sevilla FC ha terminado el primer tramo de competición con una derrota ante el FC Barcelona, pero con un sabor de boca positivo tras haber plantado cara al líder indiscutible de LALIGA EA SPORTS y uno de los equipos más goleadores que se recuerdan. Luis García Plaza puso muy en valor lo que hizo el equipo en la primera mitad, pero se resignó a la falta de acierto ante un equipo que no perdona.
El madrileño valoró especialmente lo sucedido ante el descanso, lamentando no haberse marchado con ventaja en el marcador. “Una primera parte que tienes que irte ganando 2 o 3-1. Muy buena, de un nivel alto. Este equipo tiene una característica que es presionar arriba e ir arriba, y este equipo cuando te faltan las fuerzas y no estás tan preciso te matan porque son muy buenos. Solo con competir a la gente le vale, a los demás equipos los ha barrido. Al no hacer cambios sabía que se nos iba a ir cayendo alguno, hemos ido cambiando a los que iban pidiéndolo. Muy orgullosos del equipo, de la afición. Para sacar un resultado bueno cuando eres mejor que el rival te hace falta esa pizca de suerte, de acierto. Ellos son tan buenos cuando llegan... Nada que reprochar al equipo, hay que seguir. Yo quería que estuvieran en campo contrario. Lástima, si nos vamos 2-1 al descanso el partido es diferente, te pueden ganar, aparece Lamine y Raphinha, que no está nominado para el Balón de Oro, hay cosas del fútbol que no entiendo. Cuando se ponen 3-1 se te hace largo. La comunión con la gente es grande y así tenemos que seguir, compitiendo cada partido”.
No tuvo problemas Luis García Plaza en deshacerse en elogios hacia el Barça. “Están a años luz. Es un equipo muy superior a los demás, hasta ahora lo está demostrando. Hemos hecho la mejor primera parte de LALIGA y solo nos ha servido para empatar”.
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La posición alta de Fofana. “No por tenerlo cerca de Rodri, sino porque estaba pensando que nos podían hundir y necesitaba piernas para salir. Le poníamos ahí por eso, para poder salir. Ha salido bien hasta que se le ha acabado la gasolina, se le subían los isquios y lo hemos tenido que cambiar. Nos ha venido muy bien y lo está demostrando”.
Minipretemporada en el parón. “Intentaremos que siga respondiendo, se nos van unos cuantos internacionales, hay gente que tiene que mejorar físicamente. Primero tienen que descansar, unos días que se ganaron. Ahora tenemos dos partidos fuera, uno es el Bernabéu y tenemos que seguir compitiendo. En cuanto bajes un poco el acelerador no nos da. Para ganar partidos tenemos que dar la mejor versión”.
Félix Correia y las rotaciones. “Está bien, cogiendo automatismos, conociendo compañeros, mejorando físicamente. Tenía dudas de hacer rotaciones, me planteé cuando acabé el partido en coruña meter a cinco nuevos. Seguir manteniendo lo que estaba bien, pero sabia que se iban a caer algunos, Miguel, Fofa, Félix, Robbie… no hemos sacado el rendimiento a esos 45 minutos que han sido muy buenos. Espero que siga trabajando y haciendo cosas”.
El plan de partido. “No quería meter el equipo atrás en la primera parte, nos la hemos jugado a ir más arriba para en la segunda estar más juntos. Los dos goles son dos pérdidas que ellos aprovechan muy bien. Ser superior al Barça, en los tiempos que eres mejor tienes que sacar más rendimiento al marcador. Ellos han puesto lo mejor que tienen, cuando se acercan al área, ante la mayoría de equipos, hay mucha diferencia. Tienen los mejores jugadores del mundo”.
Robbie Ure. “La primera parte ha estado bien. Le decíamos que viniese a recibir para buscar una segunda jugada, romper por fuera o cambios de banda. La diferencia de Fofa. Este chico viene de una liga mejor, es joven, Lucas igual. Félix también. Son jugadores que espero que vayan creciendo, pero están por hacer. Creo que va a ir a más, estoy contento con él. Teníamos dudas si meter a Isaac de punta, pero lo veo mejor jugando con otro delantero. Sabía que iba a acabar cansado, tienen que ir creciendo, tanto él como Lucas”.
La ocasión que evitó el árbitro. “Comentadla vosotros”.