Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 22:33h.

Christensen volvió a sufrir una lesión durante el Sevilla-Barça

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El FC Barcelona consiguió darle la vuelta al Sevilla en el partido del Sánchez-Pizjuán con un Lamine Yamal muy enchufado en un duelo que tuvo la mala noticia para Hansi Flick en forma de lesión de Andreas Christensen. El danés se tuvo que retirar al poco de arrancar la segunda parte del coliseo sevillista con una lesión muscular que agrava la delicada situación del conjunto culé en defensa.

El zaguero estaba aumentando sus prestaciones en este inicio de la temporada 26/27 al dejar atrás las numerosas lesiones de los últimos años pero estas volvieron en el choque en Nervión cuando estaba completando una buena actuación. A los 10 minutos de arrancar la segunda mitad, en un balón dividido, se llevó un golpe en un choque con Robbie Ure en la pierna derecha pero los problemas llegaron en la izquierda.

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Andreas Christensen se echó rápidamente la mano al muslo izquierdo a sabiendas de que algo no iba bien y no pudo siquiera aguantar a que estuviera preparado su sustituto. Ya mientras se retiraba del terreno de juego se echaba las manos a la cabeza mientras Raphinha ejercía de capitán al interesarse por él con Gerard Martín calentando para entrar en su lugar en la defensa.

Las lágrimas de Andreas Christensen en el banquillo

Ya en el banquillo, se pudo ver al futbolista nórdico desconsolado entre lágrimas por este nuevo contratiempo que cortar su progresión en el Barça. De hecho había disputado siete de los ocho encuentros oficiales de los de Hansi Flick hasta la fecha con cinco titularidades y cuatro encuentros completos cuando el año pasado sólo pudo jugar 18 en toda la temporada.

Ahora, Flick espera que la lesión de Christensen no sea muy grave ya que el Barcelona no tiene precisamente una plantilla larga en defensa. Xavi Espart ha subido desde el filial para poder doblar puestos teniendo en cuenta que futbolistas como Jules Koundé o Alejandro Balde pasan por su peor momento como culés y Joao Cancelo sigue sin ser una certeza en defensa.