Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 23:45h.

Raphinha cuenta cómo se gestó su cambio en la delantera del Barça

Raphinha saca pecho de sus grandes números en el FC Barcelona: "Sorprendido no, trabajo mucho para eso"

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El Barcelona está arrasando tanto en LALIGA EA Sports como en Champions League en este inicio de temporada con una de las importantes novedades de la presencia de Raphinha como 9 y un nivel espectacular del brasileño, que suma ya 11 goles y tres asistencias en siete partidos. Hansi Flick ha dado las claves de lo que vio en el atacante para ponerle ahí y el propio futbolista ha reconocido sus dudas iniciales y ha desvelado un talismán con Robert Lewandowski como protagonista.

En una entrevista para Tu diràs, de Rac1, el nuevo delantero del Barça ha contado cómo se gestó este cambio de la banda al centro del ataque: "Tuvimos el partido creo que contra el Basilea. No recuerdo haberlo entrenado pero me dijo el míster que jugaría de 9 y luego me cambiaría a extremo. Dije 'no pasa nada, hago lo que tenga que hacer y ya está'".

"Jugué ahí y luego de extremo y me acuerdo que, antes de empezar LALIGA, estábamos entrenando con Anthony por la banda y yo de 9 y me preguntó el míster si estaba cómodo, que me podía cambiar a mi posición con Anthony de 9. Le dije que tranquilo y, que si pasaba algo, cambiaríamos. Y salió bien y no cambiamos", narró Raphinha.

Eso sí, el futbolista del Barça reconoce que no siempre lo tuvo tan claro antes de que sus goles y los resultados hablasen por sí mismos: "Tenía dudas, sí. Porque la gente te cobra por goles si juegas de 9 y además estás en el sitio donde estaba solo Lewandowski. Si no marcas goles, la gente te cobra por eso. Tenía un poco de dudas por eso y también por jugar de espaldas pero, al final, creo que lo he hecho bien".

Raphinha se ha convertido en el sustituto de un Robert Lewandowski que, aunque no le ha contado ningún secreto personalmente, sí le sirve como talismán antes de salir a los partidos: "Creo que en la Supercopa hicimos una foto con estas cámaras instantáneas él y yo y él se quedó con una y yo con otra y dije 'voy a poner esto en mi taquilla'. Y esta foto me está dando suerte, el tenerla ahí como referente de un 9 como es Lewandowski".

La explicación de Hansi Flick al cambio de Raphinha en la delantera

Este mismo viernes, en sala de prensa, fue Hansi Flick el que contó su versión sobre este paso de Raphinha al puesto de 9 ante la ausencia de un gran fichaje para dicha posición: "Cuando empezaba la presión, siempre lo hacía como el 9. Tiene un hambre e intensidad increíble. Su mentalidad, su actitud para empezar este proceso que necesitábamos... está en un nivel top top".

"No es solo que marque goles, también está bien defensivamente. Siempre empieza la presión, le ve y dice 'si él va, voy yo'. No es solamente un jugador o dos jugadores, sino todos juntos. Él ha empezado esto y, como capitán, va y todo el mundo le sigue", valoró Flick sobre el ahora ariete brasileño.