Javi Rayo 17 SEP 2026 - 15:20h.

Raphinha lleva ya 11 goles en lo que va de temporada

El suculento regalo valorado en más de 1.000 euros que el Barça le ha hecho a cada una de sus jugadoras

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Raphinha ha firmado un arranque goleador más propio de un delantero centro que de un futbolista de banda. El futbolista francés lleva 11 goles entre LALIGA y Champions y es el gran artífice del brutal momento goleador que atraviesa el FC Barcelona. Manu Carreño ha querido poner en valor en ElDesmarque de Cuatro al ex del Leeds, acordándose de que hace unas semanas el club catalán peleó hasta la saciedad para intentar fichar a Julián Álvarez cuando "el mejor delantero centro lo tenía en casa". Puedes ver su intervención completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.