Pepe Jiménez Sevilla, 17 SEP 2026 - 14:01h.

El francés valora el trabajo realizado por García Plaza

El mensaje que refuerza públicamente a Kike Salas: "Nada es regalado"

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Si alguien sabe lo que es ser central en el Sevilla es Julién Escudé. El exjugador francés formó parte de una de las mejores plantillas de la historia del club y aunque llegó sin demasiada expectativas, se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de los éxitos blanquirrojos y ahora, desde la distancia, analiza lo que ocurre en Nervión, estudia y señala las claves que permiten a los de Luis García Plaza remontar... fijándose en sus centrales.

Porque Julién Escudé ha querido destacar este jueves en Radio MARCA que el Sevilla ha sabido tomar decisiones en verano, pero que ahora hay mucho más. "Llevan unos años jugando con canteranos, eso es bueno para los jóvenes, pero en un club, con un escudo como el del Sevilla, no es fácil".

"Ahora, con tres años en la élite, se demuestra que esos canteranos valían", añade antes de insistir en que a estos jóvenes se han sumado "piezas fundamentales que conocen la competición. Sin ser grandes jugadores, son profesionales, hacen vestuario y, a partir de ahí, con un buen posicionamiento, el equipo crece".

En este sentido, Escudé espera que "no sea suerte" e insiste en que "es la idea del entrenador y ahora se suma esa puntita para marcar en la ocasión o esa capacidad de aguantar". "Saben gestionar mejor la situación, antes, a veces, por nervios, pegaban un pelotazo o provocaban una expulsión, ahora ves que salen, que trabajan con más tranquilidad".

El 'nuevo' Sevilla en defensa

Por encima de todo ello, eso sí, Escudé destaca que ve a un Sevilla mucho más "compacto" y se centra en la clave de Castrín y Kike Salas como jugadores fundamentales para García Plaza.

"Veo apretar mucho a los centrales, veo como suben, Castrín y Salas aprietan siempre, son jóvenes y tienen piernas para eso. Quizás antes, con Azpilicueta, con Marcao... les costaba mucho más", analiza sin obviar, eso sí, que el brasileño continúa en el plantel y que Sangante, como los dos titulares en Riazor, también es jóven y parece tener "piernas" para seguir esta idea.