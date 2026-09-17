Pepe Jiménez Sevilla, 17 SEP 2026 - 11:48h.

El zaguero continúa creciendo en el Sevilla

Luis García Plaza elige a Kike Salas como capitán del Sevilla

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Son muchos los nombres que destacan en este inicio de competición en el Sevilla, pero uno de ellos, sin espacio para el debate, es el de Kike Salas. El zaguero blanquirrojo, que cerró cualquier puerta de salida este verano, ha arrancado como un auténtico cañón y tras su cita ante el Dépor, recibió un cariñoso mensaje que le refuerza públicamente.

Acompañado de un vídeo en el que se puede ver a Kike Salas ejercitándose en solitario en sesiones extra, Víctor Salas, exjugador del Sevilla y tío del zaguero, ha querido publicar un mensaje reforzando el trabajo del chico.

"Nada es gratis, nada es regalado. El trabajo no se negocia. Entrega, compromiso y ganas, siempre ganas, de mejorar más", se puede leer en la citada publicación en Instagram.

El sueño internacional de Kike Salas

El excelente rendimiento mostrado por Kike Salas en este inicio de temporada, lógico, invita a pensar en un salto del zaguero más allá de su día a día en el Sevilla.

A pesar de que parece altamente complicado tras el reciente éxito del grupo actual en la Selección -en esta ocasión no apareció ni en la prelista-, nadie renuncia a que, si el jugador sigue así y el equipo continúa compitiendo, Kike Salas empiece a ganar opciones de ser llamado por Luis de la Fuente.

El eje defensivo de la Selección ha contado con múltiples cambios y dudas más allá de la pareja titular (que además completó un Mundial excelente) y el sueño internacional de Kike Salas, mientras siga rindiendo a este nivel, estará encendido.

Son palabras mayores, puede que demasiado grandes tras apenas seis encuentros de competición, pero si es por Kike Salas, se peleará hasta que no quede opción alguna.