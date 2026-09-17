Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 00:51h.

El próximo sábado, Sevilla y Barça se citan en el Ramón Sánchez-Pizjuán

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El Sevilla FC es ya una de las sensaciones en este inicio de LALIGA EA Sports. El pasado miércoles, el equipo de Luis García Plaza acabó con el invicto del Deportivo de A Coruña en un partido trabajado y controlado de principio a fin. Tras el choque en Riazor llegó la exhibición del FC Barcelona, y cualmente, ambos equipos medirán fuerzas este fin de semana.

El Ramón Sánchez-Pizjuán se prepara para recibir a un líder que mete miedo con un colchón de puntos que permiten ir a por todas. El pasado curso, el equipo de Nervión ya sorprendió a Hansi Flick con un triunfo incontestable. Ahora, el sevillismo sueña con una nueva victoria, y Cristóbal Soria manda un aviso en El Chiringuito.

Cristóbal Soria y un aviso al FC Barcelona antes de visitar Nervión

En el programa de este miércoles, el tertuliano valoró la próxima visita azulgrana al templo hispalense enlazándola con la posible lesión de rodilla de Joan García. Cristóbal Soria entiende que, si el portero titular del encuentro del próximo sábado es Wojciech Szczesny, las opciones rojiblancas aumentarán considerablemente.

El guardameta polaco, que reapareció con un error grosero ante el Racing de Santander, motivó la reflexión de Cristóbal Soria: "El único equipo invicto era el Dépor y le he dicho a los compañeros que las posibilidades que tenemos es que juegue Szczesny el sábado. El Sevilla va con todo porque nos han devuelto la ilusión a los sevillistas, estamos como locos".

La pelota dictará sentencia el próximo sábado en Nervión, aunque es seguro que el duelo, por estados de forma de ambos conjuntos, llega en el mejor momento posible. Un partido con mucha miga.

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